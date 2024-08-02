愛河旁飯店傳靈異　深夜敲窗聲不斷2歲童險一躍而下

圖文／鏡週刊

本週日（8月4日）是傳統農曆七月鬼門開的日子，目前暑假正是許多家庭出遊的旺季，一位網友最近分享一段令人毛骨悚然的詭異經歷，他們一家入住高雄愛河附近某飯店時，半夜突然被窗外詭異的敲擊聲驚醒，沒想到2歲半的兒子險些從落地窗一躍而下，讓他們餘悸猶存。

這名男網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，他們一家三口南下高雄度假，入住飯店後，半夜三點卻被窗外突如其來的急促敲擊聲驚醒。這奇怪的聲音似乎來自落地窗旁，但窗簾卻紋絲不動，疑似有人從窗外敲打玻璃，他小心翼翼地拉開窗簾，敲擊聲霎時消失，但窗外空無一人，令他全身起雞皮疙瘩，再也無法入睡。

沒想到，凌晨4點30分，更詭異的事情發生了。睡在他們中間的兒子突然坐起，睜大雙眼，以跳水的姿勢朝落地窗衝去，差點就撞上窗框。幸好原PO反應迅速，及時將兒子抱住。但更令他毛骨悚然的是，兒子在被抱住的瞬間閉上眼睛，彷彿被什麼東西控制了一般，令他猜測應該是撞鬼。

貼文曝光後，釣出不少類似經歷的網友留言分享，「以前高中畢旅也住過附近飯店，那時候也有遇到靈異事件，一開始在窗簾那覺得頭暈了一下」「我女兒也遇到，在高雄某家飯店，我們是睡3張小床的，一直搖女兒的床，不讓她睡覺」「當初因為他過條馬路就是我娘家而訂過一次，一開門就見浴缸的詭異設計就拒絕往來了，沒想到還有這麼驚悚的事，我也是帶小小孩入住的啊」。

可是也有部分人則安撫他可能並非靈異事件，「我住過，沒發生什麼特別的事，會不會是風切+夢遊剛好一起發生？」「有問兒子是不是做夢了嗎之類的？」，還有人則認為說不定並非飯店問題，「也不一定是飯店問題，去愛河可能不小心帶回去」。

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