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獨／「地表最正啦啦隊」衝頂流！斜槓創作歌手　歌詞曝心情寫照

▲Yuri受邀成為糖餅舖的一日店長，親切又敬業的態度，讓大家都非常喜歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Yuri受邀成為糖餅舖的一日店長，親切又敬業的態度，讓大家都非常喜歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／台北報導

樂天女孩成員Yuri（陳怡叡）有「最正啦啦隊女神」的封號，日前她傳出「找不到理由留在球團」，不過現在新工作接連來了，不但受邀成一日店長，新EP也要發行，依舊散發頂流啦啦隊的氣勢。EP其中有一首歌還是Yuri的創作，她也首度曝光這首創作曲的靈感，就是在寫「啦啦隊女孩」，是自己的心情寫照。

Yuri在3日受邀到國內一家知名糖餅店擔任一日店長，展現超高的人氣與買氣，現場民眾都被她的親民魅力吸引，糖餅店老闆娘也非常開心，直言不排除要繼續邀請她成為「品牌代言人」。Yuri目前的工作重心都先擺在即將要發行的EP，這張EP會有三首歌，其中有一首歌是由她填詞，她也搶先透露這首歌詞的創作靈感。

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▲Yuri受邀成為糖餅舖的一日店長，親切又敬業的態度，讓大家都非常喜歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Yuri跟活動主持人江江一起拍照。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Yuri受邀成為糖餅舖的一日店長，親切又敬業的態度，讓大家都非常喜歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆娘葉安琪（中間白色穿牛仔褲）非常開心能夠邀請Yuri成為唐舖子的一日店長。（圖／記者吳奕靖攝）

Yuri說：「因為我們平常就是在跳應援的時候，觀眾台會拿相機拍攝我們、捕捉我們，所以我的歌名就跟相機捕捉概念很類似，然後歌詞裡頭就有寫了一些關於女生勇敢追夢，算是寫了我自己的故事，啦啦隊女孩身份的感想，裡面就有寫到說來到這個地方（職棒舞台），像是中了魔法一樣，像是吃了快樂的特效藥，然後就會獲得很多能量跟快樂，球場這個地方因為有很多女孩，大家就是非常努力在應援，然後展現自己，所以各式各樣的女孩都有，就像是各式各樣的糖果，什麼口味都有，女孩可鹽可甜的概念，希望能夠給大家甜甜酷酷的感覺，大家可以期待」。

寫這首歌是不是在透露當啦啦隊女孩很辛苦？Yuri表示，「確實啦啦隊女孩是一份很辛苦的工作，因為是一個需要很多體力的工作，然後要隨時抱持笑容，就是9局的笑容，肌耐力跟體力要非常好，真的要不怕熱、不怕流汗，因為在球場應援是滿熱的」。

這次受邀擔任一日店長活動，現場不管是人氣與買氣都非常熱絡，賓主之間都非常歡樂，Yuri又用自己的可鹽可甜的魅力，不僅讓粉絲、消費者滿意，又征服了在場的其他企業的老闆，私下紛紛詢問詢問糖餅店的老闆娘Yuri的聯絡方式，無形中又爭取到更多場外工作機會。

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