快訊／藝人王柏傑慘了！開車擦撞遊覽車　意外抓包酒駕被起訴

記者黃宥寧／台北報導

慘了！藝人王柏傑6月18日駕車與遊覽車發生擦撞，事後被驗出酒精濃度達到0.44毫克，警方依違反公共危險罪當場逮捕，檢方複訊後諭知5萬交保。王強調「酒是前一天喝的，沒想到過好幾個小時都沒退」，士林地檢署經49天偵結，今（5）日依不能安全駕駛起訴，並向法院聲請簡易判決。

王柏傑6月19日凌晨交保後走出士林地檢署，面對媒體詢問他先是向社會大眾道歉，表示他實在是沒有想到，前一天（17日晚間）晚上喝酒，可以持續到隔天（18日）下午都沒有退，甚至還可以測出來這麼多，「我當下真的是非常的震驚，但也覺得這些都不是藉口，既然做錯事情。就是真的乖乖接受懲罰，非常對不起」。

王柏傑說，「其實（18日）凌晨12點多我們就回家了，因為我們去看球賽，回來吃個宵夜，所以12點左右我們就回家了，早上起床我也是就是睡得很好，精神狀態都很好，所以才沒有意識到（酒還沒有退），沒想到隔了十幾個小時，身體裡還有酒精成分，所以真的是很抱歉」。

接著有媒體詢問「短時間還敢喝酒嗎」，王柏傑連續回答「當然不會，當然不會，當然不會」，也直呼酒駕的刑罰真的非常重，他得知罰則時「真的是被嚇到了」，他也強調自己很討厭酒駕，17日跟朋友看球賽時，也是坐車到新莊，沒想到18日會犯下酒駕事件。