可能一口氣長出3個熱帶系統　下周雨區擴大

▲下周可能有熱帶系統生成。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(3日)天和明天晴朗炎熱，局部高溫飆38度，午後山區有局部雷雨，下周要留意低壓擾動發展，台灣以東、日本以南有相當大範圍「季風環流圈」建立，可能有2到3個低壓中心同時存在，且有機會形成熱帶性低氣壓或是颱風，往日本移動機會高，不過估會為台灣帶來水氣，午後雷雨將增加。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周末(8/3~8/4)受到太平洋高壓脊籠罩的影響，預估只有山區會有局部午後熱對流雷雨，平地天氣大致較穩定，整體降雨較少，不過中部以南山區仍有遇到午後雷雨的機會。

​

氣溫方面，天氣風險公司表示，天氣穩定的情況下，溫度將會偏高，各地高溫普遍上看33到36度，甚至有些地方會來到37到38度高溫。預估這種比較穩定的天氣，可以持續到下周一(8/5)左右，再來就要開始注意台灣以東大範圍低壓區的發展及變化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據目前預報，天氣風險公司指出，下周在台灣以東、日本以南將有相當大範圍的「季風環流圈」建立，環流圈之中可能會有2到3個低壓中心同時存在，並且有機會進一步形成熱帶性低氣壓或是颱風。

▲下周需留意台灣以東季風低壓發展。（圖／天氣風險公司）

不過天氣風險公司也說明，目前預報趨勢大多顯示，這些在季風環流圈中發展的擾動系統往北影響日本的機會較高，往台灣靠近的機會較低。但是隨著季風環流圈的發展及調整，台灣附近到了下周後半風向有轉變為偏西風到西南風的趨勢，即使熱帶擾動不直接接近，台灣附近的水氣也會增多，天氣將會變得比較不穩定。

天氣風險進一步說明，下周後半包括西南風迎風面的中南部降雨，以及各地午後的熱對流雷雨都有增加的可能性，因此下周後半台灣的天氣可能會有較大的變動性。