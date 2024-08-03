欲望太大就會變脆弱！拳擊手熬過19年冤獄：放棄舒適枕頭、毯子

▲擁有更多，反而失去自由。（圖／視覺中國CFP）



文／萊恩．霍利得（Ryan Holiday）

摘自／三采文化《自律即命運》

老加圖 （Cato the Elder）身上的衣服，價值從來不會超過幾美元。他經常跟奴隸一起下田工作，並跟奴隸喝一樣的葡萄酒。他在公共市集買食物，拒絕使用代表上流社會階級的奢華飾物。

他說：「當一樣東西過剩，它就不便宜了。」他不會買不需要的物品⋯⋯如果那是他不在乎的東西，他不會管其他人是否在乎。不過像這樣節儉度日，重點不在於剝奪，而是不產生依賴心。

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老加圖深受他心目中的英雄馬尼烏斯．庫里烏斯 （Manius Curius ）所啟發，住在一間簡樸的房屋裡。庫里烏斯是一位偉大的征服者。在庫里烏斯最有勢力的時期，有一些人被派去賄賂他，卻發現他在廚房熬煮蕪菁。他們立刻了解到任務失敗了。一個物欲低成這樣的人，不可能被別人誘惑。

當欲求比需要更多，會變得脆弱。當我們過分擴張，當我們向外追逐，會無法自給自足。這就是老加圖拒收昂貴禮物、從事政治活動不收取分文、外出幾乎不帶僕人、保持事物簡單的理由。

有個人曾經問一位斯巴達國王，斯巴達人從「斯巴達式」習慣，獲得了什麼好處。他回答：「我們從這樣的生活方式獲得了自由。」

拳擊手魯賓．卡特 （Rubin Carter ）是怎麼熬過大約19年的冤獄的？他所憑藉的恰好與財富相反。他在監獄裡刻意不接受任何會帶來舒適的基本用品：他不睡枕頭、不聽廣播、不用毯子、不看電視、不看色情片。為什麼？因為那樣一來，他就沒有任何東西可以失去。因為那一來，獄卒就沒有可以對他施加影響的著力點了。

對自己稍微苛刻一點，就比較不會被別人刁難；嚴格要求自己，可以去除別人對我們的影響力。量入為出的人能夠比無法節制的人擁有更多的自由。正因如此，藝術家米開朗基羅雖然沒有過與老加圖同等的簡樸生活，卻也不接受有錢業主餽贈的誘人禮物。

他不希望虧欠別人。他明白，真正的財富是能夠獨立自主。

老加圖或米開朗基羅的生活看似艱困，但從許多方面來看，那卻是比較容易過的生活。少一些煩惱，少一些需要拍馬屁的人，沒有需要羨慕的事物⋯⋯或不必擔心忌妒你的人會從你身上搶走什麼。

要記得：過度地擴張或付出，而導致債主找上門的人⋯⋯或領取高薪，而無法承擔失去工作的人，不會過得比別人快樂。被困在不斷加速的跑步機上，而沒有實際前進的人，不會過得比別人自由。

我們開玩笑說，沒有「（填入某樣奢侈品）」會死。我們真心問：怎麼有人能沒有這樣東西過生活？答案是什麼？他們比你堅強。

編輯麥斯威爾．柏金斯 （Maxwell Perkins ）的壁爐架上刻著：「愈豐富的人，需求愈少。」去除不必要、過多的物品後，就只有你自己了，餘下的才重要。

你怎麼知道什麼是多餘的東西？這個嘛，其中一個指標是別人有多想要你接受那樣東西。沒有安全感的人會一直想要強迫我們喜歡他們。另外一個指標則是：你對這樣事物的興趣是否來自想要追趕上他人，還是害怕錯過什麼。問一問自己：我或所有人一直沒有那一樣東西，不也活下去了嗎？上一次我獲得了渴望至極的事物，又如何呢？——獲得那樣東西之後的感覺維持了多久 （是不是買完就後悔了？ ）你要怎麼知道，擁有這樣東西以後，不會真的讓你過得更輕鬆？因為上一次你渴望至極的事物，也沒有幫助你活得更輕鬆！去翻翻你的雜物抽屜或櫥櫃深處，你就曉得了。

想一想短短前幾年你所擁有的東西還比較少的時候，你是不是過得比現在更滿足？當時你是不是過著簡樸許多的生活，只擁有必需品。當時你是不是需要得比較少。你回頭看年輕時奮鬥打拚的生活，你會覺得自己當時活得很貧乏嗎？你會覺得當時活得很辛酸嗎？

通常不會。那些是很快樂的日子。我們可以說很想念當時。那時候事情比較簡單，生活比較清晰、明確。未來接觸的多數奢侈事物，我們當時甚至並不曉得它們的存在。我們沒有那樣的渴求，連有那樣的可能性都不知道！

那些東西只是讓你不自由、變得有依賴性。

你的欲望愈小，就愈有財富、愈自由、愈有力量。就是如此簡單。

▲暢銷全球的現代哲學作家萊恩．霍利得（Ryan Holiday）撰寫《自律即命運：節制與自控的力量》，繁體中文版來台。（圖／三采文化）

《自律即命運：節制與自控的力量》透過豐富的名人事蹟，結合斯多葛哲學的核心思想，深入探討「自律」，它代表了節制、克己、從容、平衡，幫助讀者實現理想和長遠目標，如今也將發行繁體中文版，由三采文化出版，7月5日上市。

