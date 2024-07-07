別人都喜歡，自己卻嫌爛！他揭優秀人悲慘命運：完美主義是壞習慣

▲完美主義者因為標準太高，陷入悲慘命運。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

很多優秀的人才都有很棒的才華，創作出很好的作品，卻因為「標準太高」而陷入悲慘命運。暢銷全球的哲學作家萊恩．霍利得（Ryan Holiday）直言「完美主義是壞習慣」，不只讓他們無法享受成就，也導致他們越來越難推出下一個作品。

哲學家萊恩．霍利得利撰寫《勇氣在召喚》、《自律即命運》等書，被翻譯成40多種語言，售出20國版權，在全球銷量累積超過1千萬冊。他在《自律即命運》書中也談到顛覆的觀念，許多人都會要求完美，但他認為「追求完美是一種壞習慣」。

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萊恩分享一個案例，一名編舞家瑪莎葛蘭姆是出了名的完美主義者，她花了一整個冬天，從馬雅文化和阿茲提克文化吸取靈感，期望編出一系列名為《儀典》 （Ceremonials）的舞作，不過她憂心忡忡、自我批判，最後絕望的說，「一整個冬天創作的東西都不能用。我毀了這一年，作品差強人意。」

然而她的舞者們都很喜歡這部舞作，也將身體和靈魂投入其中，可惜葛蘭姆的眼裡依然只有「需要修改的地方」，只有那些不完美，「她被困在某種創意的牢籠。」

萊恩說，「在許多領域，優秀人才都面臨這樣的悲慘命運，他們的成就建立在超高的標準之上——通常比任何人要求的標準都還要高，包括觀眾和市場——這樣的長處也是一種嚴重缺陷，不只讓他們無法享受成就，也導致他們愈來愈難以推出下一份作品。」

因為完美主義者覺得「永遠不夠好」、「總是還有可以努力的地方」、「總是比不上他們前一回的成果」。他舉例，達文西有一陣子總是無法順利完成畫作，就是完美主義作祟。賈伯斯在被蘋果公司開除也前陷入困境，無法順利推出麥金塔電腦。

而小說家拉爾夫．艾里森 （Ralph Ellison ）有一次要為自己的書撰寫一份簡短聲明，這本書他花了數十年心血，本該在40分鐘內寫好聲明，他卻寫了40個版本。而他在寫出曠世巨作《隱形人》（Invisible Man）之後，就再也沒有發表相關續作——儘管他多年來寫了大約50公分長的無用文稿。

萊恩認為，「追求完美」是人們經常用來讓自己安心、替某種自戀或執著心態開脫的藉口，相信其他人都很在乎我們被困住的那個點，「我們告訴自己那叫自律，但那其實是自我意識作祟。」

▲哲學家認為「完美主義」是壞習慣，換句話說，就是心理癱瘓。（圖／達志／示意圖）



他直言，「完美主義換句話說，就是心理癱瘓。」對完美的執念，會讓人見樹不見林，因為到頭來「最慘痛的錯過，其實是沒有踏出嘗試的第一步」。「沒送出去的東西、因為太害怕或太嚴苛，而未能推出的作品，或未能嘗試去做的事，就是一種失敗。原因為何並不重要，不管是因為拖延，還是完美主義，結果是一樣的。你沒有付諸行動。」

他引用哲學家斯多葛的觀點，「不能因為無法做到完美，而灰心喪志到放棄目標」。如果沒把握勝利、不確定大家會喜歡，就不去嘗試，那種情況也有一個形容詞，就是「懦弱」。

「完美是優秀的敵人，也是阻礙前進的敵人。」如果原地踏步，潛力也無法發揮。這說明了，為什麼完成一件事本身即是成就——那是一種無論如何必須做到的重要紀律。「你當然會想繼續彌補、修正和不斷在腦中思考問題。但你要能夠阻止自己，要能夠對自己說，終於完成了。」

他鼓勵讀者，拿出勇氣繼續前進，去嘗試並把握機會，「即使可能輸得一敗塗地，也要踏入賽場一較高下。我們也要能夠如此堅強。」

《自律即命運：節制與自控的力量》透過豐富的名人事蹟，結合斯多葛哲學的核心思想，深入探討「自律」，它代表了節制、克己、從容、平衡，幫助讀者實現理想和長遠目標，如今也發行繁體中文版，由三采文化出版。

▲暢銷全球的現代哲學作家萊恩．霍利得（Ryan Holiday）撰寫《自律即命運：節制與自控的力量》，繁體中文版來台。（圖／三采文化）