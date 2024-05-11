上班長期維持人設心超累！職場達人：戴面具是為了更輕鬆工作

▲他在職場長期維持「暖男人設」，直到某天發現心累。（示意圖／CFP）

文／歐馬克

摘自／三采文化出版《親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？》

●「假面人」的故事

哈囉，馬克瑪麗晚安，今夜我又加班到現在才回家，也終於有空檔寫這封信給你們。再過2 天我就要過30 歲生日了，你們可以先祝我生日快樂嗎？想請問你們兩個困擾我很久的問題。之前曾經有一段心情不斷下墜的日子，過程中突然意識到自己長年戴著面具，維持著脾氣好、善體人意的暖男人設。事實上，我超沒耐心、脾氣暴躁，遇到機車、愚蠢、不公不義的人事物都會很想暴走翻桌！但是，怎麼可能用這種真面目走進辦公室，呈現在同事、主管面前呢？

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第一個問題是，我有可能摘下假面具，以更真實的自己面對社會，又不會被人討厭嗎？難道在職場裡混口飯吃，就一定要戴著假面具過著自欺欺人的生活？

第二個問題，跟我一個同事有關。我們部門有一個非常愛拍馬屁的傢伙，就叫他馬屁精好了，他言語間全都是極盡諂媚的奉承，工作沒什麼能力，但最後升官加薪的都是他。明明是個只會拍馬屁的普通人物，但是經理就愛吃那一套、最重用他。馬克瑪麗，請問我該怎麼調適自己的心情呢？

●馬克教主神開釋：看懂局背後的涵義

關於第一個問題，榮格的理論認為人在不同的社交場合會表現出不同的形象，就像戴上不同的面具；而各種面具的總和就是「人格面具」。藉由面具，我們可以展現出符合社會期待的一面，給予他人好印象，以便得到社會的認同。斯文、親切、有禮，健談、風趣、聰明，積極、進取、有行動力，效率高、EQ 好、有條理。

可是我們實際上不是這樣的人，沒有人是如此地完美無缺。為了裝扮成這樣的人，我們會把不被社會價值期待的那面隱藏起來：小心眼、悲觀、拖延、懶散、粗俗、隨便。

有些人甚至有著無法對人說的欲望，詭誕的性幻想，想要傷害別人的衝動，變態的心理。這些面向會被我們的人格面具壓制，它們就像怪獸一樣，不見容於我們的意識。我們會試圖無視它們、對抗它們，假裝它們不存在。

如果把人格面具比喻成富麗堂皇的建築、乾淨整齊的街道，那些不被人所接受的幻想就是藏汙納垢的排水溝與下水道。它們必定存在，無論表面的市容多麼光鮮亮麗有朝氣，再怎麼明亮的城市也一定需要糞管與汙水處理。凡有光的地方就有影，相對於光明的人格面具，那些不可言喻的，榮格稱之為「陰影」。

人格面具對於人在社會上的生存來說是必需的，它使我們能夠與各式各樣的人們交際；我們沒辦法選擇自己的同事，沒辦法決定在工作場合遇到的人，如果不得已必須要與討人厭的人共事，人格面具可以確保我們維持專業、避免衝突。對我來說，職場上最重要的一件事是拿到薪水，如果要持續地拿到薪水，一個很簡單的方式是你持續地提供顯而易見的好表現。

也就是說，我覺得上班有一個很明確又清楚的目的――Getting things done，把事情做完、把事情做好。

當你戴上人格面具，你可以比較輕鬆容易地把工作完成。討人厭的同事、衛生習慣差的同事、飄出惡臭的同事、打字太大聲的同事、聊天內容讓你皺眉頭的同事，這些人、這些事，一點也不重要。因為對我來說，上班最重要的事情就是把事情做完做好，然後拿錢走人。（理想上是這樣啦，但陰影的吶喊是：我要當薪水小偷，我要當薪水大盜，我要錢多事少，我要舒服又閒，我要輕輕鬆鬆升官發財！）

在節目中超常接到Call-in 的聽眾打電話進來尋求幫忙，說同事很噁怎麼辦，同事很吵怎麼辦，同事很臭怎麼辦？唉，必須長時間與不可愛的人相處，很煩是一定的。但是我們也要知道，老闆付錢請人上班，他的首要目標不是要造福大眾，打造幸福企業，讓我們舒舒服服地過日子欸。以商業公司來說，老闆的目的很簡單，賺錢，更有經濟頭腦一點的，是在追求利潤極大化；他請員工是要找人來為他賺錢的，不是找人來抱怨的。

所以你有什麼陰影魔障，你對世界有什麼憤怒與不滿，請留在你的私人時間吧。在職場上，請掛起假面的微笑，穿起專業的衣裳，扮演好團隊合作的角色，把事情做好，然後領錢走人。

如果你的工作環境太糟，工作壓力太大，讓你得時常加班，侵占私人時間；或是你為了領這份薪水而身心俱疲，把大半的錢都拿給心理諮商師了，那你可能真的需要換份工作。請你回到（第56 頁的QR code），好好評估一下自己的情況，不要因為懶得換環境而勉強自己。不要吃垃圾。

▲同事明明只會拍馬屁，升遷機會卻都是他？（示意圖／視覺中國）

關於第二個問題，當我們看到了其他人的吃相難看，卻還是活得風生水起，心中難免會生起比較心：憑什麼他可以這樣？他做得這麼過火為什麼沒有人要揭穿他？

以我自己的經驗為例好了，頭銜明明一樣都是主持人，可是宣傳會大小眼，自己公司的同事也會大小眼。名人有名人的光環，就算他訪問亂訪一通，明顯地失職沒做功課，而且不是一次兩次，是幾乎每次，大家卻都出乎意料地買單。但是我能不能看他這樣亂做，所以也有樣學樣跟他做一樣的事呢？抱歉，不行喔。別人對他的寬容度，是不會放在我身上的。

以前的我當然會很不平衡啊，為什麼他可以這樣，為什麼我不行？但現在我明白了，他是他，我是我，我們雖然有著一樣的職稱，可是我們本來就不一樣，打從一開始就完全不一樣。

這個不一樣除了外在的名氣之外，更重要的是看不到的，在人們心中的「分量」。他之所以能夠這麼做，是因為他在別人心中是個有「分量」的人。儘管我不認同這分分量，但是他的分量與我認不認同無關，而是與認同他分量的人有關。

你覺得同事是馬屁精，你可能還是要看一下同事有沒有什麼你看不到的某種能力。因為如果他純粹只是會拍馬屁，難道你的主管也是草包嗎？他看不出來馬屁精完全不會做事嗎？會不會他在你沒看到的時候做了一些什麼事情，或是你看不出他做了一些什麼對主管來說很重要的事情。主管可能真正在意的是他做的那些事情，而不是你以為的事情。

「大人學」的Joe 在面對這題的時候就回答，有些人覺得自己每天加班到晚上10 點，所以我很有價值。可是老闆看的不一定是你加班到10 點這件事情。你覺得隔壁同事是草包，每天早早回家，人家搞不好事情做得又快又好，是因為做事又快又好所以他很快就下班了。然後老闆跟他聊天他又很會拍馬屁，讓老闆覺得很開心，東西又好又會說話。然後你東西做得又爛又不會講話，當老闆問你一些想法，你總是很直白地直接講。那你不被喜歡其實也是天經地義的一件事嘛。

與其嫉妒馬屁精，不如把心力拿來好好觀察他，試著去找到別人值得我們學習的地方。那些人能夠混得比我們好，一定有其原因。我們可以反省一下有沒有能在其中使得上力的地方。不過如果分析後發現，那個人之所以能混得好，是因為過去的時代紅利所遺留下來的名氣，或是與主管胼手打拚的革命情感這種無法使力的部分，那就只能好好加強自己的能力了。

不要一直抱怨自己得不到，如果有想要的東西，就靠自己的能力去搶。我們又不是活在《滿城盡帶黃金甲》的電影裡，只能聽周潤發說：「朕沒給的，你不能搶。」都什麼年代了，有才華有能力的人會被埋沒只有一個原因，不懂銷售。

當你在職場上發現有些事情你看不懂，你就應該試著去看懂啊。這個局的背後一定有個什麼關鍵，只是你沒有搞懂；一旦你搞懂了，搞不好就會突飛猛進。可是當搞不懂的你一直把成功說成：哦，那個人會成功，是因為拍馬屁啦。那周圍難道每個人都是好拍馬屁之人嗎？這個就有點把事情想得太簡單了。

我們的腦子有以下的習性：一、喜歡預測；二、喜歡舒服；三、喜歡捷思（快速的直覺式思考）；四、不喜歡錯誤。所以當我們遇到一件預測失誤的事情的時候，我們會很快地把原因歸咎給第一個聯想到的外在因素，當自己的替罪羔羊。

例如，很多人進股市是希望賺錢，當自己賠錢的時候，馬上就會說：都是政府在拉啊，主力在操作啊，外資的陰謀啊。但其實真正的原因就是你技不如人，可是我們的腦子不願意承認這個事實。

我們不喜歡面對失敗的自己，要承認自己的失敗太不舒服了，所以腦子會去找個原因來當替死鬼。只是如果我們一直活在這樣的自我欺騙中，就不會進步。我們只會一次又一次地怪罪別人，而不會把心力放回到自己身上。

當你能夠接受那個不舒服，好好反省之後再做一次，你會進步很快。當你開始承認：對，我就是技不如人，然後著手檢討要怎麼去研究、怎麼去學習，甚至得到的結論是：嗯，這個市場不適合我，這個局、這個遊戲不適合我，我離開。這樣都很好，你至少得到了某種寶貴的東西。

可是如果我們一直怪別人，我們很可能就這樣怪了二、三十年，然後永遠都在賠錢，而且到最後還是不知道為什麼會賠。因為不長進。

★本文摘自三采文化出版《親愛的馬克瑪麗2：Re:上班難、做人更難，我該怎麼辦？》，作者歐馬克。放送超過17年、破8千萬收聽人次，上班族最愛的節目「馬克信箱」出書了！取材自聽眾真實經歷，透過作者歐馬克經歷，從打工仔到CEO，超過20年的職場觀察與人際歷練，搭配瑪麗親繪暗黑插畫，精煉23道生存必修題問答，不管在什麼公司，什麼產業，只要通透「職場之道」，就能找到理想生活。