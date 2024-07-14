　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自律≠自我厭惡！失敗後狂罵「我好糟」負面話⋯等於當自己暴君

▲▼壓力大，憂鬱症，心情不好。（圖／CFP）

▲失敗後不斷自我譴責，暢銷哲學家提醒：自律不等於自我批判。（圖／CFP）

文／萊恩．霍利得（Ryan Holiday）

摘自／三采文化《自律即命運》

克里安提通常不太會管別人的事。不過有一天早上，當這位斯多葛哲學家走在雅典的街道上，他遇見了一個人正在斥責自己失敗了。這時候，他忍不住停下腳步，打斷這個心情不好的陌生人的話，好心地說：「請記住，你不是在對壞人說話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

自律精神確實要求我們嚴以律己。我們要求自己遵守高標準，不接受藉口，並時時追求進步。但是那是否代表你要自我鞭笞？討厭自己？把自己當成壞人來對待或講話？

絕對不是。

儘管如此我們卻總是無意識地對自己講一些負面的話語。你爛透了，你搞砸了，你把一切給毀了。

你覺得達賴喇嘛會這樣對待自己嗎？

你把事情搞砸了，那又如何？你不是完美的人，也不是超人。沒有誰是。作家塔納哈希．科茨 （Ta- Nehisi Coates ）提醒，「不是每個人都能一直當傑基．羅賓森 Jackie Robinson ）。就連羅賓森本人，都不可能一直當傑基．羅賓森。」小加圖、馬丁．路德．金恩、童妮．摩里森、伊莉莎白女王，也都不可能辦到。

馬可斯．奧理略也不行。他提醒自己和所有人，不要「因為某一天沒有當個充滿智慧和品德高尚的人，而覺得生氣、挫敗或沮喪，而是要在失敗時重新振作，不論多麼不完美，都要認可那是正常人的表現，並再次全心投入你的操練。」
失敗無可避免，錯誤必定發生。

你欣賞的對象一定也曾經發過脾氣，他們也會按下「貪睡」按鈕，也會受害於他們的壞習慣。他們也會是不完美的配偶、鄰居或父母。

假如看見他們那樣，你會怎麼做呢？你不會因此覺得他們一無是處，或去苛責他們。你會安慰他們、提醒他們想起自己做的所有好事、提醒他們想起自己完成多麼了不起的成就。你會要他們趕快從困境振作起來、繼續努力。

現在，你能不能那樣告訴自己？你能不能看見自己沐浴在平靜溫和的光下？還是說你太執著、太焦躁、太嚴格了，所以辦不到？

▲哲學家提醒：「沒有人喜歡被人高壓統治⋯⋯你為什麼要當自己的暴君？」（示意圖／CFP）

梭羅 （Thoreau ）在《湖濱散記》 （Walden ）寫道：「被南方工頭監工很辛苦，被北方工頭監工更辛苦，但最糟糕的是把自己當奴隸嚴格驅策。」

沒有人喜歡被人高壓統治⋯⋯你為什麼要當自己的暴君？

斯多葛主義的重點不在嚴格鞭策自己。雖然它的確是一門嚴格的學問，但是如塞內卡所寫：「其實，沒有哪個哲學學派比斯多葛更溫和善良，也沒有哪個哲學學派比斯多葛更有大愛和更關心全人類的利益，所以斯多葛主義的目標是成為實用的哲學、提供協助，並同時考量其本身……以及所有人的利益。」

假如你忘記了，提醒你，你也包括在「所有人」裡面。終身研讀哲學的塞內卡，最後這樣評論自己的進步，寫道：「我在哪方面進步了？我開始當自己的好朋友。」

自己的好朋友。你不是自己的敵人。你會想辦法全力以赴，並每天追求進步。

你絕對不會允許朋友說他們自己沒有價值。你絕對不會希望他們因為認定太遲了而平白放棄。你絕對不會希望他們認為自己一無是處。你不會讓他們虐待自己、折磨自己。

▲心情低落時，把自己當成「朋友」安慰。（示意圖／CFP）

我們能夠在對待朋友時保持平靜的心。我們能夠去安慰朋友。我們會提供建議，而不會訓誡朋友。那不僅僅是一番善意，更是莫大的幫助。我們會提供後援、將他們從深淵拉拔上來，讓他們重新回歸通往成功與幸福的道路。

現在請想像你能夠時時為自己提供這樣的幫助。充滿愛與支持的地方，使我們成長。善待對己、當自己的好朋友，也是自律的表現。

不要過分苛責自己，要說好話為自己打氣，讓自己變得更好。是朋友，就會這樣對待你。

★本文摘自三采文化出版《自律即命運：節制與自控的力量》，作者萊恩．霍利得（Ryan Holiday），全球頂尖的思想家和作家。透過豐富的名人事蹟，結合斯多葛哲學的核心思想，深入探討「自律」，它代表了節制、克己、從容、平衡，幫助讀者實現理想和長遠目標，提供了如何掌控自我、重獲平靜喜悅的54種方法！

你可能也想看

自律包括「懂休息和享樂」！現代哲學家新書曝「工作狂超慘下場」

別人都喜歡，自己卻嫌爛！他揭優秀人悲慘命運：完美主義是壞習慣

提高體溫可以改善憂鬱症！研究證實：低潮喝熱茶真的會「心暖」

ET快訊
快訊／熱帶低氣壓生成！　若成颱名字會叫「凱米」
「沒被警抓恐已被打死！」疑小弟惹事害死林士傑　道上瘋傳追殺令

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自律≠自我厭惡！失敗後狂罵「我好糟」負面話⋯等於當自己暴君

乩童路中央「濟公降駕」砂石車也得讓開　Cheap：神明一口血噴出來

同一輛車「今年驗不過」！騎士怒質疑：驗車看監理人員心情？

減肥不用挨餓！醫師曝「優質下午茶」選擇：會飽血糖也不飆

阿伯堅持不開冷氣！體溫「飆破43°C」中暑倒地　醫1招救命

好市多停車場「變洗車場」！三寶撞柱「灑水系統全開」多車遭殃

大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

快訊／熱帶低氣壓生成！若成颱名字會叫「凱米」

「未繳回超額頻寬」遭NCC開罰30萬元　台灣大哥大回應了

快訊／今彩539開出3注頭獎　獎落2縣市

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

自律≠自我厭惡！失敗後狂罵「我好糟」負面話⋯等於當自己暴君

乩童路中央「濟公降駕」砂石車也得讓開　Cheap：神明一口血噴出來

同一輛車「今年驗不過」！騎士怒質疑：驗車看監理人員心情？

減肥不用挨餓！醫師曝「優質下午茶」選擇：會飽血糖也不飆

阿伯堅持不開冷氣！體溫「飆破43°C」中暑倒地　醫1招救命

好市多停車場「變洗車場」！三寶撞柱「灑水系統全開」多車遭殃

大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

快訊／熱帶低氣壓生成！若成颱名字會叫「凱米」

「未繳回超額頻寬」遭NCC開罰30萬元　台灣大哥大回應了

快訊／今彩539開出3注頭獎　獎落2縣市

大法官「電爆」黃國昌　石明謹提醒綠營別興奮：連戰場都算不上

亞航上半年營收年增5.65％　維修A320系列達200架次

中鋼5年斥資15.5億元！「AI大數據技術」強化全廠電力系統韌性

宣明智互貴興業孵蛋十年有成　「不與客戶競爭」搶當生醫界護國神山

肉眼可見魚兒！北京1／6水源來自瀛湖　花33億台幣打造生態觀光

野火肆虐！　加拿大東北部9000人被迫疏散

烏克蘭東北部遭俄軍飛彈「雙擊」　釀2死逾20傷

自律≠自我厭惡！失敗後狂罵「我好糟」負面話⋯等於當自己暴君

大谷翔平200轟日本第一人　道奇10局慘挨老虎再見2分砲

快訊／大谷翔平炸裂！「生涯第200轟」出爐　本季第29支全壘打

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

生活熱門新聞

熱帶低氣壓生成！若成颱會叫「凱米」

大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

情侶吃迴轉壽司「筷子插頭」當髮簪挨轟

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

今彩539頭獎開出3注　獎落2縣市

他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！

明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

好市多洗車趴　三寶撞柱灑水系統全開

遭NCC開罰30萬　台灣大哥大回應了

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

同一輛車今年驗不過！騎士怒：看心情的？

7旬翁不開冷氣！體溫飆破43°C倒地

更多熱門

相關新聞

人才悲慘命運：完美主義是壞習慣

人才悲慘命運：完美主義是壞習慣

很多優秀的人才都有很棒的才華，創作出很好的作品，卻因為「標準太高」而陷入悲慘命運。暢銷全球的哲學作家萊恩．霍利得（Ryan Holiday）直言「完美主義是壞習慣」，不只讓他們無法享受成就，也導致他們越來越難推出下一個作品。

現代哲學家：自律包括休息和享樂

現代哲學家：自律包括休息和享樂

南韓軍方：北韓飛彈「空中爆炸解體」還吹噓

南韓軍方：北韓飛彈「空中爆炸解體」還吹噓

3980元房「變成一晚161萬」！她見額度傻了

3980元房「變成一晚161萬」！她見額度傻了

妻子超自律「7點運動、8點煮早餐」　他曝鋼鐵日程

妻子超自律「7點運動、8點煮早餐」　他曝鋼鐵日程

關鍵字：

自律哲學家自我批判自我厭惡失敗做不好三采文化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

熱帶低氣壓生成！若成颱會叫「凱米」

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

屏東酸菜魚撈出隱翅蟲！店員：是花椒

林士傑恐被心腹害死！疑小弟在外黑吃黑滋事

轎車闖平交道撞新自強號　乘客還原現場

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換布鞋　韓網罵翻⋯她道歉了

情侶吃迴轉壽司「筷子插頭」當髮簪挨轟

文化教練團補強　網羅前味全內野

三重警黃瑋震殉職！同仁淚崩列隊敬禮：任務結束

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面