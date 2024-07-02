自律包括「懂休息和享樂」！現代哲學家新書曝「工作狂超慘下場」

▲「自律管理工作量」包括要懂得「安排休息」，否則可能付出慘痛身心代價。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

現代人討論如何讓工作更成功、績效更好，往往強調怎麼往前衝、做更多、更有效率，也會談到「自律」，不過暢銷全球的現代哲學作家萊恩．霍利得（Ryan Holiday）提到，「自律的管理工作量」也代表要「懂得安排休息、享樂」。休息對工作狂或有野心的人來說是困難的選擇，卻非常必要，否則可能像吸毒一樣，拿長期後果交換短期成效，最後連本帶利付出慘痛代價。

哲學家萊恩．霍利得利推出《勇氣在召喚》、《自律即命運》等書，作品被翻譯成40多種語言，售出20國版權，在全球銷售量超過1千萬冊。他在《自律即命運》書中也談到關於「工作量的管理」，重點要放在做「聰明的決定」，而不是「迎合他人的決定」。

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他舉出美國職業籃球聯盟 （NBA）的案例，2012年聖安東尼奧馬刺隊連續5晚比賽，一路贏了多倫多暴龍隊、奧蘭多魔術隊，但總教練葛雷格．帕波維奇（Gregg Popovich）突然決定，要讓麾下4名頂尖球星，在全國電視轉播的比賽中休息，投下了爭議的震撼彈。

這個決定讓球迷氣得紛紛要求退票，電視播報員、付錢購買轉播權的電視台也勃然大怒，其他教練也表示不滿，球員也責怪他這樣決定，NBA更立刻對馬刺隊祭出25萬美元高額罰款。

帕波維奇的自律精神，讓他看得長遠，他擬定戰略「讓球員休息」，這樣球員才有足夠的動力，挺進季後賽，才能在職業聯盟打得成長久，維持頂尖表現。他對記者說，「我們以前這樣做過，目的是做更聰明的決定，而不是迎合大家的決定。非常合理。」這做法後來也被許多教練效法。這個戰略也讓他後來拿下2座例行賽分區冠軍，以及第5座季後賽冠軍。

萊恩分析，讓球員累壞和受傷，代價更高。雖然這不是一個容易的決定，也不會受到他人的支持，「當我們專心投入，當我們動力十足，當我們想要獲勝，自律往往會促使我們早起和完成更多工作。但有時候，休息，反而是更困難的選擇，也是更需要發揮約束能力的活動。這麼做是在管理工作量，不要想都不想，就一股腦把工作攬到肩膀上或膝蓋上」。

他也說「雖然源頭大不相同，但其實，想要逃避身體訓練的念頭和想要運動過度的衝動，兩者殊途同歸，你是在用長期後果交換短期成效，如同吃下糖果棒或服用毒品，雖然一時快樂，卻將會使你⋯⋯連本帶利付出代價。」

▲「管理工作量」不只是包括督促自己前進，也包括休息、找到平衡。（圖／視覺中國CFP）



他舉例另一個故事，詹姆斯．福萊斯特（James Forrestal）帶美國贏得了第二次世界大戰，後來當上美國首任國防部長，扛下整合三軍的任務。責任心讓他成了工作狂，一名副官發現他常常工作到很晚，問他「你怎麼不回家？」福萊斯特回答，「回家？回哪個家？」

福萊斯特不僅沒收斂，反而繼續不停工作，做到體重大幅減輕、皮膚蠟黃下垂，而且逐漸開始心情抑鬱、在痛苦中掙扎，也無法從工作中獲得滿足，笑容越來越少，但他依然逼自己繼續工作。甚至結束職務後，他也停不下來，仍然繼續付出。「沒多久，他被送進醫院，結局是從走廊窗戶跳出去，了結自己的性命。」

萊恩說，很多人以為，多承擔一點、多努力一點就能成功，並且社會不斷鼓吹「堅持下去」，無視輕微疼痛發出的警告，好像這樣很了不起。「不對，你搞錯重點了。史坦貝克稱此為『工作過度導致的無紀律』，以此提醒自己，這麼做『其實毫無實質效益』。」

證據在哪裡？像是太早達到巔峰的隊伍、導致職業中斷的傷勢、明顯匆促寫成的書、壓力下的糟糕決定、可預防卻生病缺席，或累癱不能做事，或發生更糟糕的情況。

他提到，無法管理自己的人，不可能有管理別人的能力，「管理工作量」不只是包括督促自己前進，也包括休息、找到平衡、聆聽身體是否在說「我要垮掉了！」歌德也說，「凡事來到極限，都會徹底失敗。」

他強調，想要長長久久、成就豐功偉業的人，就必須要「懂得休息」，除了休息，還要放鬆，還要享樂。「失去休息和恢復體力的紀律，將自己逼得太緊、催得太急，訓練過度，追求過量工作的假效益，絕對會令你更加脆弱、致使職業生涯提早結束。」

▲暢銷全球的現代哲學作家萊恩．霍利得（Ryan Holiday）撰寫《自律即命運：節制與自控的力量》，繁體中文版來台。（圖／三采文化）

《自律即命運：節制與自控的力量》透過豐富的名人事蹟，結合斯多葛哲學的核心思想，深入探討「自律」，它代表了節制、克己、從容、平衡，幫助讀者實現理想和長遠目標，如今也將發行繁體中文版，由三采文化出版，7月5日上市。

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