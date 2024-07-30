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紀卜心IG粉絲「7位數跌到6位數」　網：尷尬了

▲▼ 。（圖／紀卜心IG）

▲紀卜心的IG粉絲數從7位數跌到6位數。（圖／紀卜心IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「見習網美小吳」與紀卜心創立手搖飲品牌，日前因標示不清惹議，就有網友發現，紀卜心的IG原本有百萬追蹤數，現在已經跌到99萬，瞬間引發話題，「尷尬了，從7位數跌到6位數」、「這種全是業配的IG，誰會想追蹤啊」、「最可悲的就是，她追蹤數就算掉到剩下原本的一成，靠業配收入還是屌打大部分領薪水的人。」

有網友在Dcard貼文，指出紀卜心追蹤暴跌，分享一張追蹤數分析網站的圖表，只見紀卜心的粉絲數在7月初還有100萬6千多人，之後又慢慢漲了1千多粉絲，結果就在月中「斷崖式暴跌」，在昨（29）日就跌到99.9萬。《ETtoday新聞雲》今日上午10點查看，粉絲數已跌到99.6萬。

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貼文引發議論，「我是其中之一，退了，還好沒有無腦買任何業配的東西」、「兩個月前才在慶祝破百萬，現在爆出來了大家都退追了！早點看清也好」、「已退，讓人很失望」、「終於看到效果了，希望他會有點感覺。」也有人指出，「她的活粉極少，整個社群媒體有操作痕跡，已經崩盤沒有可看性了」、「99萬人未必是真人吧？」

回顧事件，小吳和網紅紀卜心創立的手搖品牌「十盛」被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，在網路上鬧得沸沸揚揚，遭指意圖誤導消費者是使用北海道牛奶的鮮奶茶，賣的其實是奶精奶茶。由於一開始刪留言、懷疑被同行與假帳號抹黑，首波聲明遭批無誠意，後續又發出文字以及影片致歉。

這次十盛惹出的一連串公關危機，最大的爭議點在於許多消費者無法接受用「熟成牛乳」、「北海道牛乳」等字眼誤導，實際上賣的就是添加了奶精的奶茶，而非鮮奶茶，由於許多人喝鮮奶茶就是因為不想要喝奶精，才引發了一系列話題。

對於風波，小吳26日正式上傳影片哽咽道歉，人在國外的紀卜心則是透過文字發聲，兩人都透露一開始就知道產品含有奶精，但從未想隱瞞欺騙消費者。

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