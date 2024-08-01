店員：我們是粉絲！　醫秒變「花輪撥頭髮」真相曝

▲這是粉絲，不是冬粉。（圖／翻攝「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師陳木榮分享，吃火鍋點「冬粉」當副餐，結果聽到店員說「我們不是冬粉，我們是粉絲」，他竟反射性伸手撥了一下頭髮，「啊啊啊！我一定要改掉這個花輪的習慣。」

陳木榮在臉書提到，門診的時候，偶爾會有媽媽說「昨天有在電視上看到你」，或者阿嬤會說「總算見到本人了」，每當聽到這類的話，他都會盡量不要表現出太驕傲的樣子。

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陳木榮表示，這半年來，發現自己有個習慣，只要聽到這類的話，總是會伸手撥一下前額的頭髮，「我猜想可能是我的潛意識希望維持一下良好形象，不希望讓人家覺得，怎麼螢光幕上跟私底下本人外表差這麼多。」

陳木榮指出，7/31中午吃火鍋，點了冬粉當副餐，聽到店員說「我們不是冬粉，我們是粉絲」，「結果我竟然反射性伸手撥了一下我的頭髮。啊啊啊！我一定要改掉這個花輪的習慣。」

對此，有網友直呼，「店員太可愛了吧」。陳木榮回應，「店員真的不是我的粉絲，他只是要告訴我說，他們店裡面放在火鍋裡拿來煮的不是冬粉，是粉絲。」

其他人紛紛笑說，「醫界的花輪」、「粉絲在這！！！（舉手）」、「柚子醫師的內心戲好多」、「醫生真是太可愛了」。