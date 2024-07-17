江坤俊人設崩壞「為何粉絲還力挺？」　心理師曝關鍵：會合理化

▲江坤俊。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊醫師，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

已婚醫師江坤俊最近被爆出醜聞，不過仍有粉絲在臉書上留言力挺，要他加油。近日就有節目討論道，為什麼醫師的人設已經崩壞，但粉絲仍力挺？對此，諮商心理師林萃芬表示，對粉絲來說，「他依然可能還是一個神」，所以會下意識去合理化一些行為。

節目《新聞挖挖哇》近日聊到江坤俊「被爆黑料」的話題，諮商心理師林萃芬就提到，對於醫療人員發展成「名人崇拜」，其實還算正常，而容易對人產生崇拜的族群，就包含了青少年、女性、家管，「我覺得江醫師他其實有某一個（粉絲）族群就是女性，然後可能也有家管」。

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林萃芬分析，醫師比較會有帶著權威的魅力，而江坤俊除了權威，「他還有一個親和的魅力」，會透過閒聊來撫慰人。她指出，「一旦形成這種粉絲名人崇拜的症候群，他在心理上就會不一樣」，粉絲會覺得自己和這個名人有特別的情感和關係，而這樣的關係會演變成「你叫我做什麼，我都會做；你叫我買什麼，我都會買」。

林萃芬也說，名人是真的可以對自己的粉絲們形成強大的指導力量，且這個光環效益，崇拜者不易散退，「即使這個醫師現在遇到這種，可能從神壇跌落了，在我們的眼光可能覺得他好像人設崩壞，可是我覺得對他的粉絲來說，他依然可能還是一個神」。

林萃芬進一步解釋，粉絲之所以會這樣想，是因為如果自己不再信任，那內心會產生很大的衝突，「以前他叫我做的我都照做，那現在我會無所適從，所以我覺得他們某一個程度來說，還是會覺得合理化他的行為」，並下意識幫名人講話。