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快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚證實：我離婚了

▲▼快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚微笑：我離婚了。（圖／翻攝남민정 南珉貞YouTube）

▲富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞。（圖／翻攝남민정 南珉貞YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞，因與南韓女星朴敏英有幾分相似，被粉絲封為「棒球場的朴敏英」。沒想到，南珉貞16日表示，她過去找不到說出已婚的時機跟感覺，因此想到台灣粉絲仍支持她，就讓她感動得哭出來，現在她可以公開說出這件事，因為她自己生活得很開心，「我離婚了」。

南珉貞16日在個人YT頻道上傳最新影片，談及她來台後遇到很多粉絲，甚至有人會到機場接她，想到有粉絲跟她說「即使妳結婚了，我還是會為妳加油，還是會一直喜歡妳」，這讓她心裡很不好受，因為感覺自己欺騙了大家。

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▲▼快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚微笑：我離婚了。（圖／翻攝남민정 南珉貞YouTube）

▲▼南珉貞公開離婚的消息。（圖／翻攝남민정 南珉貞YouTube）

▲▼快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚微笑：我離婚了。（圖／翻攝남민정 南珉貞YouTube）

南珉貞表示，她思考到底該在何時、何地說出已婚的事，為此也苦惱了很久，如今她也決定說出來，「我結過婚是事實，可是，現在呢，現在我自己生活得很開心，現在我和家裡的狗狗，還有妹妹住在一起」。

南珉貞表示，她想了很久該如何說出這件事，因為也不是值得大肆宣傳的情況，「我並不是要故意隱瞞的」，最後也談言無法用韓文說出離婚的事，只能笑著用中文說「我離婚了」。

▲▼快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚微笑：我離婚了。（圖／翻攝南珉貞IG）

▲▼快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚微笑：我離婚了。（圖／翻攝南珉貞IG）

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