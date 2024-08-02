超前部署高齡社會　南消一大隊踏勘轄內長照中心提升救災應變能力

▲台南市消防局第一大隊東山分隊，2日上午至東山區東中里「大慶長照中心」辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣目前已進入高齡社會，為確保安全的高齡照護環境，台南市消防局第一大隊東山分隊為「強化消防人員對於高危險特定建物之搶救能力」，2日上午至東山區東中里「大慶長照中心」辦理火災搶救實地踏勘。

對於長照中心所收容住民為高齡者、行動不便、或是仰賴維生管線之弱勢者，考量現實護理機構環境的有限照護人力負荷及住民的安全疏散避難迅速，為提升轄內「收容避難弱者」場所防災應變能力，除了建立場所管理權人「自己財產自己護」觀念，並落實自衛消防編組，以防災害不幸發生時，將傷亡損失降至最低，有效保障該場所公共安全。





現場並由東山消防分隊人員向業者及員工宣導應加強用火用電安全、建立火場避難逃生、初期滅火的正確觀念、消防安全設備平時保持正常堪用、場所人員需了解自衛消防編組任務分工及CPR宣導等內容，並落實平時辦理實兵演練。

台南市消防局第一大隊表示，藉由本次的場所踏勘演練，強化場所人員危機處理的應變能力，讓消防人員熟悉場所消防安全設備配置情形及搶救路徑，亦能增進消防人員與場所間救災默契，讓場所人員熟悉各編組任務與相關處置作為，推動場所自主防災，提升場所風險管理意識，降低災害發生時生命及財產損失。