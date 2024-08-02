拉動內需消費　中國力推5年城市化率近70%目標

▲河北秦皇島。（圖／CFP）



文／中央社記者李雅雯上海2日電

中國國務院發布5年行動計畫，目標5年達成全國常住人口城市化率近70%。專家認為，推動農業轉移人口市民化，這將成為拉動城市內需消費、房地產需求的動力。

中國國務院日前發布「深入實施以人為本的新型城鎮化戰略5年行動計畫」，內容提到促進農業轉移人口加快融入城市，經過5年努力，使常住人口城市化率提升至近70%；另也祭出措施，使農業轉移人口落戶（遷入戶籍）管道暢通。

第一財經1日報導指出，根據概算，中國城市化率每提高1個百分點，可新增約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）投資需求、2000多億元消費需求，有擴大內需消費、拉動經濟成長效果，推進農業轉移人口市民化則是城市化第一任務。

中小城市研究院長牛鳳瑞在第一財經1日報導中表示，2023年全國常住人口城市化率達66.16%；全國戶籍人口城市化率僅48.3%，落差約17個百分點，主要原因在於很多農業轉移人口進到城市工作、常住，但卻沒有拿到城鎮戶籍。

牛鳳瑞指出，這個群體沒有拿到城鎮戶籍，相當於未能享有市民同等待遇，這樣的「半城市人」約有2.5億人，他們為了孩子教育等問題，最終還是得返回原籍地上學，對於城市缺乏認同感、歸屬感。

中國房地產報提到，「行動計畫」進一步地深化戶籍制度改革，要求放開、放寬個別超大城市以外的落戶限制，推行以經常居住地登記戶口制度；另也要求各城市要有因地制宜辦法，促進在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口進城落戶。

第一財經2日報導引述專家意見解析這波計畫對於房地產業帶來的影響。廣開首席產業研究院資深研究員馬泓認為，農業轉移人口市民化一直是帶動房地產市場消費需求主要動力來源之一。

華福證券房地產行業分析師陳立指出，房地產市場的發展與城市化速度脫不了關係，常住人口城市化率與戶籍人口城市化率有所落差，這抑制了住房需求的釋放，這波5年行動計畫可縮小兩者差距，伴隨就業趨穩、收入增加，將可望拉動房地產消費、租賃市場。