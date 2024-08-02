　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拉動內需消費　中國力推5年城市化率近70%目標

▲▼河北,秦皇島,中國,城市,空拍,都市。（圖／CFP）

▲河北秦皇島。（圖／CFP）

文／中央社記者李雅雯上海2日電

中國國務院發布5年行動計畫，目標5年達成全國常住人口城市化率近70%。專家認為，推動農業轉移人口市民化，這將成為拉動城市內需消費、房地產需求的動力。

中國國務院日前發布「深入實施以人為本的新型城鎮化戰略5年行動計畫」，內容提到促進農業轉移人口加快融入城市，經過5年努力，使常住人口城市化率提升至近70%；另也祭出措施，使農業轉移人口落戶（遷入戶籍）管道暢通。

第一財經1日報導指出，根據概算，中國城市化率每提高1個百分點，可新增約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）投資需求、2000多億元消費需求，有擴大內需消費、拉動經濟成長效果，推進農業轉移人口市民化則是城市化第一任務。

中小城市研究院長牛鳳瑞在第一財經1日報導中表示，2023年全國常住人口城市化率達66.16%；全國戶籍人口城市化率僅48.3%，落差約17個百分點，主要原因在於很多農業轉移人口進到城市工作、常住，但卻沒有拿到城鎮戶籍。

▲杭州,住房,房市,瓜山未來社區。（圖／CFP）

牛鳳瑞指出，這個群體沒有拿到城鎮戶籍，相當於未能享有市民同等待遇，這樣的「半城市人」約有2.5億人，他們為了孩子教育等問題，最終還是得返回原籍地上學，對於城市缺乏認同感、歸屬感。

中國房地產報提到，「行動計畫」進一步地深化戶籍制度改革，要求放開、放寬個別超大城市以外的落戶限制，推行以經常居住地登記戶口制度；另也要求各城市要有因地制宜辦法，促進在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口進城落戶。

第一財經2日報導引述專家意見解析這波計畫對於房地產業帶來的影響。廣開首席產業研究院資深研究員馬泓認為，農業轉移人口市民化一直是帶動房地產市場消費需求主要動力來源之一。

華福證券房地產行業分析師陳立指出，房地產市場的發展與城市化速度脫不了關係，常住人口城市化率與戶籍人口城市化率有所落差，這抑制了住房需求的釋放，這波5年行動計畫可縮小兩者差距，伴隨就業趨穩、收入增加，將可望拉動房地產消費、租賃市場。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／台美混血韓安齊犯規！　遭判定失格
真的是女生！阿爾及利亞女將跟林郁婷同遭遇　兒時照片曝光
奧運性別爭議延燒！　川普、馬斯克加入戰局
凱米強襲虎航堅不停飛！員工住淹水飯店涉險上班　內部信曝光
快訊／高中籃球場火燒車　1人陳屍車內
快訊／國家警報響！大雷雨襲2縣市
快訊／射箭混團惜敗「大魔王」韓國！台灣組合無緣8強
快訊／「跨欄美少女」張博雅初登奧運　100公尺預賽11秒99
快訊／11歲女童遭浪捲走　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸推「網號網證」　微信淘寶小紅書等APP試點實施

陸8成跨境電商企業　看好下半年成長動能

咖啡廳推「穿比基尼免門票」！她穿泳衣去遭服務生嫌：妳布料太多

拉動內需消費　中國力推5年城市化率近70%目標

中國「競走美女」楊家玉奪金　她：最後幾圈教練讓我笑著走

「0元養寵」成陸寵物業「新藍海」　寵糧月付打底邁向美容看病服務

上海證交所副總落馬！陸金融圈瘋傳「上班到一半被帶走」

巴黎奧組委出手了！官方：展開調查中國「球王」球拍被踩斷事件

中國房市積弱　陷財困房企萬科推「買一送一」

河南一官員被雙開！官方通報列罪行：攜帶違禁書入境

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

大陸推「網號網證」　微信淘寶小紅書等APP試點實施

陸8成跨境電商企業　看好下半年成長動能

咖啡廳推「穿比基尼免門票」！她穿泳衣去遭服務生嫌：妳布料太多

拉動內需消費　中國力推5年城市化率近70%目標

中國「競走美女」楊家玉奪金　她：最後幾圈教練讓我笑著走

「0元養寵」成陸寵物業「新藍海」　寵糧月付打底邁向美容看病服務

上海證交所副總落馬！陸金融圈瘋傳「上班到一半被帶走」

巴黎奧組委出手了！官方：展開調查中國「球王」球拍被踩斷事件

中國房市積弱　陷財困房企萬科推「買一送一」

河南一官員被雙開！官方通報列罪行：攜帶違禁書入境

大陸推「網號網證」　微信淘寶小紅書等APP試點實施

救援人員紙箱救出「天生4耳小奶貓」　可愛模樣爆紅網：想收養

陸8成跨境電商企業　看好下半年成長動能

日本熊本縣知事計劃8月底訪台　擬赴台積電總部

魚塭溢潰堤！凱米颱風重創雲林養殖區　張麗善指示從優理賠

快訊／台美混血韓安齊200公尺混合式分組第2　卻因犯規失格

戴資穎決戰依瑟儂「百萬YTR場邊大叫」！　熱情告白直播全放送

獨／米可白曝18秒放閃片「孫綻霸氣親嘴」　看到結尾甜爆了！

夏季燥熱情緒爆棚！輕鬆拿捏鬆弛感的5個Tips　提升社交好感度

曬日光浴遇「蓋天沙塵暴」　她驚：全是蜻蜓有人嚇到尖叫

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

全紅嬋被陸記者問「三米板」當場傻眼

踩斷「中國球王」球拍者將面臨什麼？

全紅嬋愛穿醜魚拖鞋　奪金得意秀「痛包」

谷愛凌探班！全紅嬋秒變粉絲羞喊：臉燙燙的

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅 泣訴：死也要死在泳池裡

全紅嬋開心向外國友人秀出「金牌」

27歲女燒烤吃出敗血症　醫生曝原因

哈瑪斯領袖身亡 中國入口網站一度黑白哀悼引議

中國隊第11金　最美競走女選手楊家玉奪冠

全紅嬋成名後外傳獎金千萬？哥哥：不會消費她

哈尼雅遇刺亡影響北京宣言？　中國：繼續努力

擊敗世界球后創歷史！21歲中國網球女將：最艱難的比賽

更多熱門

相關新聞

林毅夫：中國不會重蹈日本30年經濟蕭條

林毅夫：中國不會重蹈日本30年經濟蕭條

中國大陸經濟近期面臨多重挑戰，北京大學經濟學教授、前世界銀行首席經濟學家林毅夫接受香港《南華早報》採訪時表示，日本因為聽信了美國，才經歷30多年的經濟蕭條，產業發展停滯不前，「中國不會重蹈日本的覆轍，中國會繼續向前發展。」

「奧運1女將」幾乎0負評！網狂點頭：厲害到沒對手

「奧運1女將」幾乎0負評！網狂點頭：厲害到沒對手

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅 泣訴：死也要死在泳池裡

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅 泣訴：死也要死在泳池裡

中國第10金入袋！ 27歲射擊好手劉宇坤2024年已兩破世界紀錄

中國第10金入袋！ 27歲射擊好手劉宇坤2024年已兩破世界紀錄

中國奧運金牌泳將都哪來的？ 陸網神解：江浙滬包游

中國奧運金牌泳將都哪來的？ 陸網神解：江浙滬包游

關鍵字：

內需中國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

曾傳昇涉賭博遭起訴　味全龍已通報聯盟

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電大跌57元

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

49歲林志穎娃娃臉自認「長得不合理XD」　和林志玲.謝金燕是同學：保養比我好！

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面