中國第10金入袋！　27歲射擊好手劉宇坤2024年已兩破世界紀錄

▲劉宇坤拿下巴黎奧運男子射擊50公尺步槍三姿。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

中國射擊選手劉宇坤今（1）日在巴黎奧運男子射擊50公尺步槍三姿項目中奪下金牌，也是中國代表團在本屆賽事中的第10面金牌。劉宇坤先是在資格賽中以第一名之姿晉級決賽，進入決賽後，劉宇坤在跪姿射擊排名第二，臥姿射擊將差距縮小至0.6環，最後在站姿射擊時表現平穩，總成績躍升第一奪下個人在奧運賽場上的首面金牌。

▲劉宇坤在賽場上持續調整狀態。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，他延續了2024年以來的良好狀態，就在奧運會前射擊世界盃巴庫站的比賽中，5月9日該項目決賽，劉宇坤以467.3環奪得冠軍，這一成績也創造了男子射擊50公尺步槍三種姿勢項目決賽新的世界紀錄。兩天後第二場決賽，劉宇坤以468.9環的成績獲得冠軍，二度打破世界紀錄。

▲劉宇坤首次參加奧運便拿下金牌。（圖／路透）

劉宇坤為陝西西安人，1997年4月12日生，就年齡來看，在中國射擊代表團中已經是排名前四的「老將」，不過，這卻是他第一次參加奧運賽事。他在資格賽中以594環的成績排名第一，打破奧運紀錄，順利晉級到決賽，雖然決賽時一度落後，最終仍憑藉著穩定發揮，把金牌收入囊中。

劉宇坤在2016年才正式進入國家隊，2017年，他在世界青年步手槍射擊錦標賽獲得男子50公尺步槍三姿金牌，首次獲得世界賽事冠軍。直至2019年，劉宇坤在射擊世界盃印度站拿下男子10公尺氣步槍銀牌，為中國隊贏得東京奧運會參賽席位。不過，劉宇坤最終卻未能獲得東京奧運會參賽資格。

劉宇坤拿到巴黎奧運參賽資格後曾興奮地表示，「非常開心！站上奧運會的領獎台是每一位運動員的夢想。我會全力以赴做好訓練備戰，瞄準奧運會，打出好成績！」