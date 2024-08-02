　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅　泣訴：死也要死在泳池裡

▲張雨霏。（圖／翻攝央視）

▲中國蝶后張雨霏衛冕金牌失利，賽後受訪時激動落淚。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中國游泳隊26歲蝶后張雨霏在2日舉行的巴黎奧運200公尺蝶泳賽中獲得銅牌，無法完成衛冕東京奧運金牌的任務，賽後受訪時再度落淚，她表示，剛發燒完，今天發燒好了以後，又遇上生理期第一天，整個人右半邊都是麻掉的......說白話一點，可能真的就是死也要死在泳池裡吧。」

▲張雨霏。（圖／翻攝央視）

▲張雨霏在發燒及生理期的影響下表現不如預期。（圖／翻攝央視）

張雨霏在7月29日的女子100公尺蝶式比賽中，面對實力強勁的兩名美國選手夾擊，最終僅拿下銅牌，比東京奧運的銀牌還退了一小步，下頒獎台時，張雨霏邊走邊擦眼淚，這一幕讓許多支持她的粉絲們動容，「雨霏別哭」四個字也瞬間衝上微博熱搜關鍵字第一名，引起外界關注。

張雨霏在賽後調整狀態，準備8月2日進行的200公尺蝶式決賽，不過，她卻因發燒未能以最佳狀態備戰，再加上生理期襲來，最終在決賽裡拿下銅牌，痛失衛冕金牌的機會。

巴黎奧運中國女子游泳代表張雨霏。（圖／ETtoday製／視覺中國）

▲巴黎奧運中國女子游泳選手張雨霏。（圖／ETtoday製／視覺中國）

值得注意的是，已經參加三屆奧運的張雨霏至今已拿下6面奧運獎牌，逐漸朝向中國泳界第一人邁進，她表示，「或許不能像小潘（潘展樂）一樣一鳴驚人，讓他們心服口服，但參加過的國際大賽基本沒有下過領獎台。我想向他們證明，中國運動員不是曇花一現，也是可以像國際其他選手一樣很持久的。」

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲張雨霏不僅成績優異，也是外界公認的甜姐兒。（圖／翻攝自微博）

張雨霏在2016年首次登上奧運舞台，在里約奧運200公尺蝶式拿下第六名，經過四年的持續進步，在2020年東京奧運會上一舉嶄露鋒芒，拿下200公尺蝶式金牌和100公尺蝶式銀牌。張雨霏的優異成績加上深邃大眼和燦爛笑容，一舉成為中國游泳隊裡的超人氣明星，外界也對她在泳池上的表現寄與厚望。

沒想到，張雨霏在本屆巴黎奧運的賽事中未能奪下金牌，她在賽後也坦言，「說不定洛杉磯（奧運）還能看到我，希望在生涯結束前，再拿一面金牌。」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
LIVE／范琪斐離婚認夫有小三！包袖男右掌遭砍斷　麟洋配今晚
瓊斯盃美國球員信義區酒駕被逮！　限制出境
北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法
獨／騙砲30名少女　他扮「金秀賢」遮臉嘿咻18歲妹
快訊／女子突落軌　遭自強號「輾爆頭慘死」
誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的
有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談
快訊／范琪斐宣布離婚　認有第三者
快訊／蘭陽女中遭開18槍　槍手落網
快訊／知名饒舌歌手「出門就被打」　律師前女友買凶潑他硫酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美禁毒合作工作組首次高官會議　同意管控分歧

擊敗「世界球后」創歷史！　21歲中國網球女將淚：最艱難的比賽

谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…還羞喊：臉燙燙的

陸清大畢業生舉報局長圍標貪污7716萬　拒同流合污被霸凌4年

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅　泣訴：死也要死在泳池裡

1-10大比分落後！　中國桌球一哥「離場換球衣」上演驚天大翻盤

哈瑪斯領袖身亡　中國入口網站一度出現「黑白哀悼模式」遭轟

哈尼雅遇刺亡影響北京宣言？　中國：繼續努力

27歲女一頓燒烤吃出「敗血症」多臟器衰竭　醫生曝原因

外送員送餐竟被保全「鎖腳」！目擊者怒轟：把人當狗拴

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

中美禁毒合作工作組首次高官會議　同意管控分歧

擊敗「世界球后」創歷史！　21歲中國網球女將淚：最艱難的比賽

谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…還羞喊：臉燙燙的

陸清大畢業生舉報局長圍標貪污7716萬　拒同流合污被霸凌4年

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅　泣訴：死也要死在泳池裡

1-10大比分落後！　中國桌球一哥「離場換球衣」上演驚天大翻盤

哈瑪斯領袖身亡　中國入口網站一度出現「黑白哀悼模式」遭轟

哈尼雅遇刺亡影響北京宣言？　中國：繼續努力

27歲女一頓燒烤吃出「敗血症」多臟器衰竭　醫生曝原因

外送員送餐竟被保全「鎖腳」！目擊者怒轟：把人當狗拴

濃郁系土雞湯一周只開3天！隱身高雄巷弄老宅　麻油雞湯麵膠質濃郁

夢想家續約吉爾貝克　新賽季改叫「高柏鎧」征戰

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

中美禁毒合作工作組首次高官會議　同意管控分歧

圖輯／周天成「震天一吼」打趴日本！　中華隊奧運第6日勢如破竹

美國利率連八凍「卻暗示降息趨近」　投資人目光轉向債券ETF

出門花太多錢！男「怕被老婆罵」急換掉彩券　爽中3千多萬大獎

新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

花蓮光復瑞穗農友注意！縣府公告受災現金補助　申請至8／12

狼師性侵24幼兒「僅8人成案」　教育局駁吃案：有些幼生不願多講

大陸熱門新聞

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

全紅嬋被陸記者問「三米板」當場傻眼

踩斷「中國球王」球拍者將面臨什麼？

哈瑪斯領袖身亡 中國入口網站一度黑白哀悼引議

全紅嬋開心向外國友人秀出「金牌」

27歲女燒烤吃出敗血症　醫生曝原因

中國隊第11金　最美競走女選手楊家玉奪冠

哈尼雅遇刺亡影響北京宣言？　中國：繼續努力

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅 泣訴：死也要死在泳池裡

全紅嬋成名後外傳獎金千萬？哥哥：不會消費她

外送員送餐竟被保全鎖腳！目擊者怒轟：沒人性

「球王」斷拍出局！中國記者：已展開調查

谷愛凌探班！全紅嬋秒變粉絲羞喊：臉燙燙的

更多熱門

相關新聞

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

巴黎奧運會8月2日桌球男子單打1/4決賽中，中國桌球名將樊振東在大比分一度0:2、2:3落後的情況下，申請「離場換了件球衣」，隨後上演驚天大逆轉，最終4:3艱難戰勝日本選手張本智和，進入四強。賽後張本智和也接受訪問，談到差一點就能扳倒「大魔王」，他直呼「真的非常不甘心」。

鄭怡靜發文吐心聲3次「好想贏」

鄭怡靜發文吐心聲3次「好想贏」

波蘭球后爆冷輸球　拒與主審握手

波蘭球后爆冷輸球　拒與主審握手

國際奧會發聲明聲援林郁婷

國際奧會發聲明聲援林郁婷

巴黎奧運高球　潘政琮首輪暫居第21位

巴黎奧運高球　潘政琮首輪暫居第21位

關鍵字：

中國游泳奧運張雨霏2024巴黎奧運2024奧運大陸2024奧運游泳雨霏別哭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

五熊國道出車禍！

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

江蕙二度被蔣萬安點名復出開唱　深夜發聲了！

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面