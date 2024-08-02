甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅　泣訴：死也要死在泳池裡

▲中國蝶后張雨霏衛冕金牌失利，賽後受訪時激動落淚。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中國游泳隊26歲蝶后張雨霏在2日舉行的巴黎奧運200公尺蝶泳賽中獲得銅牌，無法完成衛冕東京奧運金牌的任務，賽後受訪時再度落淚，她表示，剛發燒完，今天發燒好了以後，又遇上生理期第一天，整個人右半邊都是麻掉的......說白話一點，可能真的就是死也要死在泳池裡吧。」

▲張雨霏在發燒及生理期的影響下表現不如預期。（圖／翻攝央視）

張雨霏在7月29日的女子100公尺蝶式比賽中，面對實力強勁的兩名美國選手夾擊，最終僅拿下銅牌，比東京奧運的銀牌還退了一小步，下頒獎台時，張雨霏邊走邊擦眼淚，這一幕讓許多支持她的粉絲們動容，「雨霏別哭」四個字也瞬間衝上微博熱搜關鍵字第一名，引起外界關注。

張雨霏在賽後調整狀態，準備8月2日進行的200公尺蝶式決賽，不過，她卻因發燒未能以最佳狀態備戰，再加上生理期襲來，最終在決賽裡拿下銅牌，痛失衛冕金牌的機會。

▲巴黎奧運中國女子游泳選手張雨霏。（圖／ETtoday製／視覺中國）

值得注意的是，已經參加三屆奧運的張雨霏至今已拿下6面奧運獎牌，逐漸朝向中國泳界第一人邁進，她表示，「或許不能像小潘（潘展樂）一樣一鳴驚人，讓他們心服口服，但參加過的國際大賽基本沒有下過領獎台。我想向他們證明，中國運動員不是曇花一現，也是可以像國際其他選手一樣很持久的。」

▲張雨霏不僅成績優異，也是外界公認的甜姐兒。（圖／翻攝自微博）

張雨霏在2016年首次登上奧運舞台，在里約奧運200公尺蝶式拿下第六名，經過四年的持續進步，在2020年東京奧運會上一舉嶄露鋒芒，拿下200公尺蝶式金牌和100公尺蝶式銀牌。張雨霏的優異成績加上深邃大眼和燦爛笑容，一舉成為中國游泳隊裡的超人氣明星，外界也對她在泳池上的表現寄與厚望。

沒想到，張雨霏在本屆巴黎奧運的賽事中未能奪下金牌，她在賽後也坦言，「說不定洛杉磯（奧運）還能看到我，希望在生涯結束前，再拿一面金牌。」