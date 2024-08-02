他點名「奧運1女將」幾乎0負評　網狂點頭：厲害到沒對手

▲全紅嬋（右）與搭檔陳芋汐（左）在巴黎奧運奪金。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

說到「水花消失術」，大家都一定聯想到中國17歲跳水小將全紅嬋！一名網友稱，「全紅嬋...讓我很驚訝的女生，水花消失術是原因，卻不是主因」，而是年輕人超愛滑的Threads，幾乎沒看到她的負評，讓原PO給予肯定「這種氛圍不錯！」文章引發全場狂讚，「她是真的厲害到沒有對手！」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，全紅嬋讓他感到驚訝，並非跳水「水花消失術」的神技， 而是政治立場分明的Threads平台上，「都很少看到有人批評她，這種氛圍不錯！」

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文章曝光後，全場網友也秒點頭，「感覺就是很純真的小女孩」、「因為真的厲害」、「看她們跳水真的是一種享受」、「因為她真的很強，強到不是凡人可以比的小孩子」、「她年紀太小了，也很害羞，基本沒在講什麼話，主要是她太強」、「很努力很單純的小女生，不得不說，她也真的很厲害」、「她是真的厲害到沒有對手」、「雖然很喜歡她，可是也心疼她的童年生活，應該都是努力在訓練」。

事實上，全紅嬋出身窮困，父母都是農民，另有4兄弟姊妹，她從2014年開始接受跳水訓練，到了2021年，年僅14歲的她代表中國參加東京奧運，在女子10米台單人跳水決賽中獲得金牌，「水花消失術」讓她一夕爆紅。

讓各界心疼的是，小小年紀的全紅嬋參加比賽的動力原來來自家庭，2017年媽媽被捲進貨車底，雖然沒有受重傷，但因被嚇到，留下癲癇後遺症，有時會突然暈倒及口吐白沫，病發嚴重有機會死亡，而全紅嬋曾指出，希望勝出後將獎金寄回老家，讓媽媽有錢治病。

如今全紅嬋的努力被世界看到，全紅嬋爸爸透露，女兒的付出對家裡有幫助，但不能坐享其成，「我們該幹嘛也要幹，她也是辛苦得來的成績。」被問及全紅嬋獎金時，爸爸表示，「我不知道，不方便問。女兒也大了，問了不好。」

▼全紅嬋參賽動力，就是要替媽媽治病。（圖／翻攝自央視新聞）

