下周可能有颱風！大範圍「季風環流圈」將建立　影響日本機率高

▲下周要留意東方低壓擾動發展變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）



生活中心／台北報導

天氣風險管理公司今下午在臉書貼文提醒下周要留意東方低壓擾動發展變化，預期在台灣以東、日本以南將有大範圍「季風環流圈」建立，環流圈之中可能會有2到3個低壓中心同時存在，並且有機會進一步形成熱帶性低氣壓或是颱風，不過往台灣靠近的機會較低。

天氣風險貼文指出，本周末受到太平洋高壓脊籠罩影響，預估只有山區會有局部午後熱對流雷雨，平地的天氣大致都比較穩定，整體降雨較少，適合安排出遊活動，但是要到山區活動還是要注意午後天氣變化，尤其中部以南山區仍有遇到午後雷雨的機會。

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預估這種比較穩定的天氣可以持續到下周一左右，天氣風險表示，再來就要開始注意台灣以東大範圍低壓區的發展及變化，由目前的預報資料來看，下周在台灣以東、日本以南將有相當大範圍的「季風環流圈」建立，環流圈之中可能會有2到3個低壓中心同時存在，並且有機會進一步形成熱帶性低氣壓或是颱風。

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不過天氣風險指出，目前預報趨勢似乎大多顯示這些在季風環流圈中發展的擾動系統往北影響日本的機會較高，往台灣靠近的機會較低。

但隨著季風環流圈的發展及調整，台灣附近到了下周後半風向有轉變為偏西風到西南風的趨勢，即使熱帶擾動不直接接近，台灣附近的水氣也會增多，天氣將會變得比較不穩定，包括西南風迎風面的中南部降雨，以及各地午後的熱對流雷雨都有增加的可能性，因此下周後半台灣的天氣可能會有較大的變動性。