新任資政曾涉MeToo事件惹議　洪孟楷要求總統府清楚說明調查結果

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府昨公布新聘資政27人、國策顧問73人，不過，其中一位新聘資政，是曾在去年爆出MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，引發爭議。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（2日）批，總統賴清德上任以來內閣名單用人唯親到現在國策顧問、資政都沒有亮點，且名單中確實有爭議人物，當初說有性平調查，總統府應說明清楚。

總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人。根據最新的名單，在總統府資政方面，除了田弘茂、顏志發、吳勝雄（吳晟）、吳澧培、張俊雄、張博雅、林全等人屬舊面孔，新增了蘇貞昌、謝長廷等人外，還新增總統賴清德的親舅舅、基隆慶安宮主任委員童永。

至於國策顧問部分，除了黃金舜、紀政等老面孔，也新增前立委、資深藝人余天；以及府城之聲的台長康銀壽，康銀壽外號「志明」，他曾於2020年11月27日晚間在台南北區駕車，跟闖紅燈穿越人行道的男子發生碰撞，該男重創癱瘓臥床、需人全天照料。事後達成和解，台南高分院依過失重傷罪判康4月徒刑、緩刑2年。

洪孟楷表示，賴清德從520上任時，其內閣團隊的名單就是「老獨男」，用人唯親，連內閣團隊都是這樣，國策顧問或資政更加沒有亮點也無法令人期待。要求總統府應說明清楚的是，有幾位資政確實有爭議，包括說過去有爆發性騷且對象當時是小英之友會的長期女性員工，性平案件絕無黨派之分，應有一視同仁的態度。

洪孟楷進一步指出，該案當初說有性平調查，結果如何？國人也都要求真相，國策顧問或資政在每個民主法治國家都是重要最高職務，也要求總統府對現在民間有疑義人士要說明清楚。