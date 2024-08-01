義大利正妹體操國手爆紅！　曾代言「國民美食」引爆千萬人朝聖

▲ 維拉曾擔任帕瑪森起司代言人。（翻攝自PARMIGIANO REGGIANO；作者GABRIELE SEGHIZZI，下同）



圖文／鏡週刊

隨著巴黎奧運進行中，各國選手也因一些原因爆紅，包含如冷臉開槍的南韓空氣槍選手金藝智、沒穿護具上陣還奪牌的土耳其大叔等。而義大利1名體操選手維拉（Giorgia Villa），則是因為曾代言「帕馬森起司」爆紅，她手捧超大塊輪狀起司畫面被挖出，引爆千萬人朝聖。

維拉是義大利競技體操選手，現年21歲，本屆奧運已替國家拿下1面銀牌（女團），不過她卻意外因為代言起司，躍居新聞版面。

這一切是從社群媒體X上，有網友分享了2張她面露笑容，抱著輪狀起司的照片而起，該網友寫道「我需要讓大家知道這位銀牌得主，是被帕馬森起司所贊助」。

▲ 維拉代言照引起話題。

貼文一出迅速引發X、網路論壇「reddit」等熱議，各家媒體也紛紛報導；知名體育週刊「運動畫刊」報導，義大利運動行銷公司「Impresa e Sport」所發出的聲明也證實，帕瑪森起司（義大利文：Parmigiano-Reggiano）當時認為她非常有前途，所以邀請她當品牌代言人。

▲ 維拉在廣告中展現體操技巧。

如今證明帕瑪森起司似乎沒看走眼，維拉在高低槓拿下13.766成績，助義大利拿下巴黎奧運競技體操女子團體銀牌。

▲ 維拉大啖帕瑪森起司宣傳。（翻攝自PARMIGIANO REGGIANO；作者GABRIELE SEGHIZZI）

目前相關照片最多觀看數已突破1350萬人，照片中可見，除環抱超大塊的輪狀起司外，還有於起司上拉筋、擺拍，與起司一起做體操，甚至大啖起司等，非常有趣。

Olympic silver medalist and Italian gymnast Giorgia Villa is sponsored by parmesan cheese and takes many of her photos while posing with large wheels of cheese pic.twitter.com/klx8PEuFPN — Women Posting W's (@womenpostingws) July 31, 2024

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