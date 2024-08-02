新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

圖、文／鏡週刊

選什麼科系，薪水差很多！勞動部最新調查發現，近半數大學生畢業就投入職場，尤其是物理、化學和地球科學這類畢業生平均薪資高達5.7萬元，遠高於其他學門。若從產業來看，製造業以5.1萬的平均月薪居冠，金融保險業、出版影音及資通訊業、電力及燃氣供應業等產業緊追在後，薪水大多有4.55萬元至5萬。

勞動部統計顯示，大學畢業生近5年來的平均求職時間逐漸縮短，從3.33個月大幅縮減至1.15個月，其中，有近半數的畢業生能在畢業後立即找到工作，展現出強勁的就業競爭力。

勞動部公布了新鮮人薪水排行榜，製造業的薪水最高，可以拿到5.1萬元，金融保險業、出版影音及資通訊業、電力及燃氣供應業、醫療保健及社會工作服務業分列二至五名，薪水介於5萬到4.55萬元；相較之下，農林漁牧業、住宿及餐飲業、服務業、用水供應及汙染整治業等行業的平均月薪較低，介於新台幣3.3萬至3.7萬元之間。

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勞動部調查發現，物理、化學和地球科學這些理工科系的畢業生，平均薪水高達五萬七千元，薪資最為優渥；工程、醫學、資訊和法律這些科系也不差，薪水分別為5.3萬元、4.86萬元、4.82萬元、4.6萬元。

相較理工科系的高薪，藝術、餐旅及民生服務、安全服務、語文以及林業等領域大多是低薪工作，平均月薪介於3.4萬至3.6萬元，儘管餐飲服務業的平均薪資相對較低，可是還是有56%的新鮮人畢業後就去餐飲業工作，平均不到2個月就能找到工作。



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