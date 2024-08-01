陸委會民調：84.6%民眾不認同中共「懲治台獨22條意見」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會8月1日公布例行民調結果，調查顯示，台灣人民不認同中共軍機艦及海警在我周邊海域活動、發布「懲治台獨22條意見」等作法；另多數民眾主張維持現狀及台灣未來應由台灣人民決定。

陸委會表示，本次調查針對近期中共對台作為及兩岸交流等議題探詢民眾看法，近9成民眾不認同中共軍機艦持續在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線（88.9%）、逾8成5不認同中共海警在我金門附近海域進行其宣稱的「常態化執法巡查」（85.1%）及反對「一國兩制」主張（85.0%）。

此外，近8成5民眾不認同中共發布「懲治台獨22條意見」，並實施國安法新規定等，檢查民眾隨身物品的作法（84.6%）。

▼陸委會最新民調結果。（圖／陸委會）



陸委會指出，在長期觀察議題方面，近9成民眾主張「廣義維持現狀」（88.5%），超過8成5民眾支持台灣的未來要由台灣2,300萬人決定（85.2%）。同時，大多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為72.5%、55.6%，均維持長期穩定趨勢。

陸委會強調，政府將持續站穩中華民國憲政體制，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；呼籲中共正視兩岸現實及台灣主流民意，放棄對台複合性施壓，透過善意堆疊促進雙方互動良性循環，逐步建構兩岸和平穩定關係。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在113年7月26日至30日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。