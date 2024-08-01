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社會 社會焦點 保障人權

為了羅智強「大安區一年沒立委」　苗博雅羅文嘉挨告結局出爐

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委羅志強控告競選對手苗博雅，發文攻擊遷戶籍等事意圖使人不當選。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

2023年立委選舉期間，台北市大安區競爭激烈，代表社民黨參選的苗博雅與現任海基會秘書長羅文嘉先後指出，國民黨為了等羅智強遷戶籍參選立委，讓大安區一年沒有立委，沒人能為20萬區民權益發聲，羅智強不滿名譽受損提告，台北地檢署調查認為，苗博雅、羅文嘉並非毫無根據的影射攻擊，1日處分不起訴。

已當選立委的羅智強提告認為，苗博雅和羅文嘉分別在2023年12月1日上臉書發文，「國民黨為了等羅智強參選，大安區一年沒立委」，「林奕華為等羅智強遷戶籍，而延後辭職立委」，屬於不實言論，羅智強認為這會影響到他的選舉，因此控告2人違反《選罷法》意圖使人不當選罪。

檢察官曾開庭傳喚苗博雅和羅文嘉，2人都沒到庭，不過檢察官調查紛爭起因，台北市長蔣萬安在2022年12月23日公布，延攬當時的大安區立委林奕華擔任副市長，林奕華之後在2023年2月3日辭去立委職務，依《選罷法》規定，此時剩餘立委任期不滿1年，不須進行立委補選。

也就是林奕華辭去立委職務後，台北市大安區確實沒有區域立委代表，然後羅智強在2023年5月才把戶籍遷入台北市大安，隨後參加區域立委選舉，這些事件脈絡有新聞報導、戶籍資料可佐證。

檢察官認為，苗博雅與羅文嘉發言前已有相當理由確信為真，且發言本意是評論政治人物的所作所為，雖然文字恐使告訴人感覺不悅，但內容並非無端抽象謾罵或憑空捏造，應屬對立委候選人言行的合理檢視，受憲法言論自由保障，無誹謗的真實惡意，因此處分不起訴。

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