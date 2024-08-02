創意私房成員藏北市校園　游淑慧喊話：投入預算買「偵測偷拍」設備

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

檢調日前偵辦上百位透過「創意私房」製作或觀賞兒少性影像的嫌疑犯，然而，當中還藏有任職於北市校園的老師。對此，台北市議員游淑慧喊話北市府，可以先投入預算在「偵測偷拍」的科技設備，並質疑，教育官員有沒有快點思考怎麼預防下一次的發生？

游淑慧提到，從「創意私房」的案子爆發後，她的心情就一直有點沉重，戀童癖和狼師是不可能絕跡的，到底要怎麼保護孩子平安長大？

游淑慧說明，尤其這類兒童性犯罪陸續在教育機構內發生，更讓家長人心惶惶。「我知道教育局不是犯罪防制機構，教育相關的官員、教職，他們有滿滿的教育專業，卻沒有太多犯罪防制的能力。」

此外，游淑慧點出，由於校園和孩子的特殊性，警察機構也不適合太早介入教育體系內進行犯罪偵查與防制，這就出現幾個盲點：

第一、當教育機構內，出現越來越多的犯罪行為，滿滿教育專業的官員和教職人員，如何在犯罪防制上應對和保護孩子？第二、當本該在教育系統內保護孩子的教職人員變成加害者時，外界力量又如何能快速發現和介入？

游淑慧強調，這還不只在兒童性犯罪，還包括其他犯罪行為進入校園，這次創意私房被破獲的嫌犯中，有現職老師，也有補習班負責人，他們把教育環境變成他們犯罪的天堂。

游淑慧指出，她查了過去案例也發現，不只這一次，過去校園內教職人員、補習班裝針孔都不是個案，每次都等有受害者出現，才做一個又一個的危機處理。

然而，這也讓游淑慧質疑，在危機處理當下，我們的教育官員有沒有快點思考怎麼預防下一次的發生？為此，游淑慧也喊話，相對各種校園犯罪行為，似乎算是比較容易預防和發現，起碼可以先投入預算在「防偷拍偵測」的科技設備。

游淑慧說，今年4月時，她希望教育局必須編列預算和添購設備，讓每個學校都能定期做校園反偷拍的偵測。「我甚至在想是不是可以訓練中高年級孩子有這樣的安全意識和學習使用校園設備偵測。」

這兩天，游淑慧也和教育局開始討論補習班內防偷拍的可能防制。一開始教育局給她的回應是，補習班是私人場域無法進入偵測，補習班數量太多，無法全面管理。

但事實上，游淑慧表示，教育局本來就會針對補習班突襲檢查，檢查項目包含補習班班舍（含是否擴充班舍、變動隔間等）、核准類科、收費收據、每生使用面積（超收）、教職員工聘僱情形、定型化契約、性騷擾防治措施、現場是否有違反兒少安全情事等。

游淑慧直言，難道防偷拍不是性騷擾防治措施部分嗎？並直指，遇到問題，官員永遠可以有兩種選擇：一、開始想解決方法，嘗試各種努力作為；二、先提出各種困難，做自我責任切割。游淑慧認為，很遺憾，很多官員心態常常都是後者。

最後，游淑慧感慨，官員不想解決麻煩，只想要麻煩不找上門，不過，多想一步、再快一點、多作一些，社會安全網的漏洞或許還很多，但最少我們得讓校園內是安全的。