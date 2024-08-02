　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

創意私房成員藏北市校園　游淑慧喊話：投入預算買「偵測偷拍」設備

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

檢調日前偵辦上百位透過「創意私房」製作或觀賞兒少性影像的嫌疑犯，然而，當中還藏有任職於北市校園的老師。對此，台北市議員游淑慧喊話北市府，可以先投入預算在「偵測偷拍」的科技設備，並質疑，教育官員有沒有快點思考怎麼預防下一次的發生？

游淑慧提到，從「創意私房」的案子爆發後，她的心情就一直有點沉重，戀童癖和狼師是不可能絕跡的，到底要怎麼保護孩子平安長大？

游淑慧說明，尤其這類兒童性犯罪陸續在教育機構內發生，更讓家長人心惶惶。「我知道教育局不是犯罪防制機構，教育相關的官員、教職，他們有滿滿的教育專業，卻沒有太多犯罪防制的能力。」

此外，游淑慧點出，由於校園和孩子的特殊性，警察機構也不適合太早介入教育體系內進行犯罪偵查與防制，這就出現幾個盲點：

第一、當教育機構內，出現越來越多的犯罪行為，滿滿教育專業的官員和教職人員，如何在犯罪防制上應對和保護孩子？第二、當本該在教育系統內保護孩子的教職人員變成加害者時，外界力量又如何能快速發現和介入？

游淑慧強調，這還不只在兒童性犯罪，還包括其他犯罪行為進入校園，這次創意私房被破獲的嫌犯中，有現職老師，也有補習班負責人，他們把教育環境變成他們犯罪的天堂。

游淑慧指出，她查了過去案例也發現，不只這一次，過去校園內教職人員、補習班裝針孔都不是個案，每次都等有受害者出現，才做一個又一個的危機處理。

然而，這也讓游淑慧質疑，在危機處理當下，我們的教育官員有沒有快點思考怎麼預防下一次的發生？為此，游淑慧也喊話，相對各種校園犯罪行為，似乎算是比較容易預防和發現，起碼可以先投入預算在「防偷拍偵測」的科技設備。

游淑慧說，今年4月時，她希望教育局必須編列預算和添購設備，讓每個學校都能定期做校園反偷拍的偵測。「我甚至在想是不是可以訓練中高年級孩子有這樣的安全意識和學習使用校園設備偵測。」

這兩天，游淑慧也和教育局開始討論補習班內防偷拍的可能防制。一開始教育局給她的回應是，補習班是私人場域無法進入偵測，補習班數量太多，無法全面管理。

但事實上，游淑慧表示，教育局本來就會針對補習班突襲檢查，檢查項目包含補習班班舍（含是否擴充班舍、變動隔間等）、核准類科、收費收據、每生使用面積（超收）、教職員工聘僱情形、定型化契約、性騷擾防治措施、現場是否有違反兒少安全情事等。

游淑慧直言，難道防偷拍不是性騷擾防治措施部分嗎？並直指，遇到問題，官員永遠可以有兩種選擇：一、開始想解決方法，嘗試各種努力作為；二、先提出各種困難，做自我責任切割。游淑慧認為，很遺憾，很多官員心態常常都是後者。

最後，游淑慧感慨，官員不想解決麻煩，只想要麻煩不找上門，不過，多想一步、再快一點、多作一些，社會安全網的漏洞或許還很多，但最少我們得讓校園內是安全的。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
LIVE／范琪斐離婚認夫有小三！包袖男右掌遭砍斷　麟洋配今晚
瓊斯盃美國球員信義區酒駕被逮！　限制出境
北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法
獨／騙砲30名少女　他扮「金秀賢」遮臉嘿咻18歲妹
快訊／女子突落軌　遭自強號「輾爆頭慘死」
誤會大了！爆多人以為李洋身高170↓　一查全笑翻：王齊麟害的
有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談
快訊／范琪斐宣布離婚　認有第三者
快訊／蘭陽女中遭開18槍　槍手落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安帶二寶出席親子日　超乖巧合照1小時不吵不鬧

總統府國策、資政名單惹議　吳怡萱酸：賴清德把「國家當賴家」

北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法重啟調查

顏志發回任總統府資政　黃揚明疑：性騷案調查結案了嗎？

政府補助付費平台轉播奧運　蔣萬安喊話讓民眾有更多管道收看

鬆口參選高雄市長！許智傑高掛50看板「同框陳其邁」：打造AI首都

有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談

林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

創意私房成員藏北市校園　游淑慧喊話：投入預算買「偵測偷拍」設備

雲豹裝甲車抗彈鋼板出現裂痕！　國防部證實：完成50輛更換及修復

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

蔣萬安帶二寶出席親子日　超乖巧合照1小時不吵不鬧

總統府國策、資政名單惹議　吳怡萱酸：賴清德把「國家當賴家」

北市狼師案報告「說謊」監視畫面7天變30天　家長陳情竟回無法重啟調查

顏志發回任總統府資政　黃揚明疑：性騷案調查結案了嗎？

政府補助付費平台轉播奧運　蔣萬安喊話讓民眾有更多管道收看

鬆口參選高雄市長！許智傑高掛50看板「同框陳其邁」：打造AI首都

有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談

林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

創意私房成員藏北市校園　游淑慧喊話：投入預算買「偵測偷拍」設備

雲豹裝甲車抗彈鋼板出現裂痕！　國防部證實：完成50輛更換及修復

李沃牆／日銀升息日圓走升　未來還有「甜甜價」？

濃郁系土雞湯一周只開3天！隱身高雄巷弄老宅　麻油雞湯麵膠質濃郁

夢想家續約吉爾貝克　新賽季改叫「高柏鎧」征戰

復電害冰箱冷氣壞光「食物要冰親戚家」　苗栗民眾怒罵台電將求償

中美禁毒合作工作組首次高官會議　同意管控分歧

圖輯／周天成「震天一吼」打趴日本！　中華隊奧運第6日勢如破竹

美國利率連八凍「卻暗示降息趨近」　投資人目光轉向債券ETF

出門花太多錢！男「怕被老婆罵」急換掉彩券　爽中3千多萬大獎

新鮮人薪資大揭密！　3科系畢業生月入5.7萬奪冠

花蓮光復瑞穗農友注意！縣府公告受災現金補助　申請至8／12

政治熱門新聞

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

金門釣客遭陸扣5個月　終於能回家了

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

雲豹裝甲車抗彈鋼板出現裂痕　國防部回應了

陸仍稱0214惡性撞船　陸委會：雙方有壓力

NCC卸任委員批「政媒集團化」　行政院：他們當時就可以做一些事

有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談

林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

台南後壁淹水疑豆腐渣工程釀災　行政院：該追究一定會追究

台南市長初選落馬會退黨參選？　陳亭妃3次強調：我永遠都是民進黨

陸委會民調：84.6%不認同中共「懲獨22條」

澳門要求同意一中原則　我駐澳辦剩2駐員

更多熱門

相關新聞

黃瀞瑩辦婚禮後首發聲　愛貓巧妙現身

黃瀞瑩辦婚禮後首發聲　愛貓巧妙現身

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩與記者老公於3月11日登記結婚，並且於7月28日在晶華酒店舉辦婚宴，現場邀請民眾黨主席柯文哲、國民黨籍的台北市長蔣萬安，還有民進黨立委王世堅，可說是「藍綠白」政黨大和解。而黃瀞瑩低調多天，1日終於在IG發文，並透露自己透過印製喜餅的方法，讓貓咪「（黃）凍蒜」也能參加到喜宴。

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

遭批「只調閱監視器」縱放狼師　教育局長認疏失：同理心不足

內政部沒提建議國慶晚會　蔣淡回

內政部沒提建議國慶晚會　蔣淡回

劉世芳未提國慶晚會？北市：有表達

劉世芳未提國慶晚會？北市：有表達

狼師案僅認定8案被性侵　蔣這樣說

狼師案僅認定8案被性侵　蔣這樣說

關鍵字：

游淑慧創意私房北市台北市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

五熊國道出車禍！

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

李洋18歲「第一次握王齊麟手」1點震撼：難怪是全國冠軍

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

江蕙二度被蔣萬安點名復出開唱　深夜發聲了！

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面