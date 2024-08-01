曝早預警「創意私房」北市教師涉案　游淑慧轟教育局：後知後覺

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者蘇晏男攝）

記者郭運興／台北報導

「創意私房」案件7月31日結案，逮捕兒少性影片涉案人共116人，其中1人任職台北市某國小，涉案地點遍及校園廁所與補習班，該名教師已被收押禁見。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（1日）表示，4月在教育部門質詢，就曾提出預警，創意私房會不會有北市教職人員涉案？校園如何執行反偷拍？但教育局有更早警覺？依舊後知後覺，市府官員們別總在孩子受傷後，才道歉應變；有些傷害，永遠彌補不了的。

游淑慧於臉書表示，「創意私房」案件今日結案，在全台17縣市逮捕116人，但其中最可怕的竟有2名教師，其中1人還是「北市國小任現任教師」。

游淑慧表示，據了解，這位教師涉嫌校園內偷拍學生如廁等畫面，目前已遭收押，北市教育局在案發後雖然即刻將他停職，並成立緊急應變小組。

游淑慧說，看到這個新聞，讓她深夜輾轉難眠，越想越生氣。忍不住想說，跟幼兒園性侵案一樣，台北市教育局本來可能可以更早發現、更早制止的。但孩子一而再、再而三在教育系統內受到傷害，這是何其諷刺、何其殘酷。

游淑慧指出，今年4月11日她在教育部門質詢，就曾直接提出預警，創意私房會不會有北市校園內教職人員涉案？校園如何執行反偷拍行動？今天這樣的預警，不幸成真，覺得心疼、也覺得憤怒。

游淑慧貼出質詢內容，當時，她先是詢問教育局長「有沒聽過『創意私房』」？局長回應「不知道」。她再詢問「當案件有未成年兒少、國小老師這些關鍵字眼，總要去關心一下吧」，局長僅回應「資料稍微有讀一下」。當她問及「校園反偷拍、反針孔的作為」，局長則說「因為要做相關評估，目前學校應該還沒做這些事」，讓游淑慧批評，「教育局長毫不關心社會案件、更不關心是不是台北老師涉案，是很不進入狀況的局長」。

游淑慧批評，台北市教育局有因為議會的質詢，更早警覺並實施校園檢查嗎？依舊不知不覺、後知後覺，這都讓孩子可能受到更多傷害，教育工作不是只有傳統的德智體群美，保護小朋友在校園內的安全，才是最基本的。

最後，游淑慧強調，市府官員們別總是在孩子受傷後，才亡羊補牢、道歉應變；有些傷害，是永遠彌補不了的。

▼游淑慧貼出4月質詢教育局「創意私房」內容。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大）