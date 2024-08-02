有望請出江蕙登大巨蛋開唱？　蔣萬安盼與二姐見面談

▲台北市長蔣萬安2日帶著二寶出席市府員工親子日開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安日前受訪時，許願已引退的台語天后江蕙能在大巨蛋舉辦演唱會，二度喊話後終於獲得江蕙回應，由前經紀人陳子鴻轉達，「二姐表示非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家」，還打趣說要讓蔣與江自己談。對此，蔣萬安2日受訪時說，非常興奮也很期待，「會盡快跟子鴻老師聯繫，然後如果可以的話，讓我這個超級粉絲可以親自跟二姐見面談一談」。

江蕙前經紀人陳子鴻在臉書表示，「謝謝市長的抬愛，已將訊息轉達給二姐。二姐表示非常感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家」；他還打趣說，「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈」。

對此，蔣萬安2日上午出席市府親子日活動時說，要非常謝謝子鴻老師，因為他有特別留言說很樂意幫忙牽線，「我非常興奮也很期待，所以會盡快跟子鴻老師聯繫，然後如果可以的話，讓我這個超級粉絲可以親自跟二姐見面，好好談一談」。

蔣萬安表示，當然更重要的，也很希望二姐能夠給市府一些大巨蛋的建議跟看法，「因為她非常有經驗且專業、也是國民天后，透過她過去這麼多年的專業經驗，來給大巨蛋整個場地未來可以辦演唱會的一些建議，譬如說要怎樣規劃，相關的設備跟空間等等，很希望在這方面跟她請教」。