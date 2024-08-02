　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

奧運夢碎！香港選手稱鐵三服被「對手扯爛」　他崩潰：被迫退賽

▲▼香港鐵三項選手伍泰龍。（圖／路透社）

▲香港鐵人三項選手伍泰龍。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

香港鐵人三項選手伍泰龍7月31日稱在奧運比賽中，遭「對手扯爛鐵三服」導致自己不得不在中途退賽。他在賽後哭訴，「整件鐵三服不停入水，像降落傘一樣，我準備了4年，但奧林匹克夢2分鐘就被破壞了」。

據《新京報》報導，伍泰龍表示，「當我游到第一個橋底時，變得非常暗，我感覺有人抓住我的鐵三服，結果後面的拉鍊爆開了，整件鐵三服不停入水，像降落傘一樣。」

▲巴黎奧運鐵人三項在塞納河舉行。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運鐵人三項的游泳項目在塞納河舉行。（圖／達志影像／美聯社）

伍泰龍表示，在完成首圈游泳上岸再下水前，曾試圖調整鐵三服，但沒有成功，由於此前已落後其他選手，伍泰龍被迫在隨後的自行車項目中退賽。

伍泰龍對於該事件表示，氣憤又難過。至於是否會向奧委會申訴，他哭著說道，「事發於橋底沒有監視器，即使申訴成功，對自己的名次也不會有幫助。」

公開資料顯示，伍泰龍於2000年2月12日出生，是來自香港的三項鐵人運動員。2024年2月，他在香港粉嶺馬尾下附近訓練時遭遇交通意外，但迅速恢復並在同年5月成功獲得2024年巴黎奧運會的參賽資格。伍泰龍同年在日本廣島廿日市舉行的亞洲三項鐵人錦標賽中，以1小時57分45秒的成績獲得第6名，創下個人最佳成績。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
竹科驚見洗門風！　聯發科員工大門口下跪
味全龍球員涉賭　被逮畫面曝光
快訊／台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電重挫
樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被拍到　陸網氣炸：噁心
快訊／味全龍球員涉賭遭起訴　球團通報聯盟
谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…羞喊：臉燙燙的
郭書瑤穿太低胸！「不小心掉出半邊」急停錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南一官員被雙開！官方通報列罪行：攜帶違禁書入境

林毅夫：中國不會重蹈日本30年經濟蕭條

山東聊城發現5例炭疽病接觸者　隔離治療監測中

全紅嬋穿「醜魚拖鞋」參加奧運！奪金後得意秀出「痛包」

奧運夢碎！香港選手稱鐵三服被「對手扯爛」　他崩潰：被迫退賽

武漢地鐵施工致地面塌陷　進出漢口火車站受影響

凱米颱風重創湖南郴州　30人遇難仍有35人失蹤「官員集體默哀」

中美禁毒合作工作組首次高官會議　同意管控分歧

擊敗「世界球后」創歷史！　21歲中國網球女將鄭欽文淚：最艱難的比賽

谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…還羞喊：臉燙燙的

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

河南一官員被雙開！官方通報列罪行：攜帶違禁書入境

林毅夫：中國不會重蹈日本30年經濟蕭條

山東聊城發現5例炭疽病接觸者　隔離治療監測中

全紅嬋穿「醜魚拖鞋」參加奧運！奪金後得意秀出「痛包」

奧運夢碎！香港選手稱鐵三服被「對手扯爛」　他崩潰：被迫退賽

武漢地鐵施工致地面塌陷　進出漢口火車站受影響

凱米颱風重創湖南郴州　30人遇難仍有35人失蹤「官員集體默哀」

中美禁毒合作工作組首次高官會議　同意管控分歧

擊敗「世界球后」創歷史！　21歲中國網球女將鄭欽文淚：最艱難的比賽

谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…還羞喊：臉燙燙的

供應鏈移轉商機湧現　南亞商機日逾60家買主來台採購

運價撐不住　美國線每大箱運價說降2、3百美元變成降5百

五熊車禍飛起…尪第一反應「伸手保護她」　淚眼：覺得真的活不下來

周天成挺過大腸癌闖入奧運8強　醫建議：45歲後可規律篩檢

金髮妙齡女攔路「警察先生幫我」　桃園警飆追公車找回手機

拜登努力全泡湯？　美國法院暫緩恢復「網路中立性」

可爾必思限時夏日冰沙現身台北　加碼麻糬鬆餅好夏天

河南一官員被雙開！官方通報列罪行：攜帶違禁書入境

「亞洲最大花式滑冰賽」明開跑！免費看迷你表演劇　還有限定市集

問記者「你們吃飯了嗎？」　韓國天才桌球少女暖心一舉動超圈粉

大陸熱門新聞

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

全紅嬋被陸記者問「三米板」當場傻眼

踩斷「中國球王」球拍者將面臨什麼？

谷愛凌探班！全紅嬋秒變粉絲羞喊：臉燙燙的

哈瑪斯領袖身亡 中國入口網站一度黑白哀悼引議

甜姐兒張雨霏又哭了！衛冕失敗奪銅 泣訴：死也要死在泳池裡

全紅嬋開心向外國友人秀出「金牌」

27歲女燒烤吃出敗血症　醫生曝原因

中國隊第11金　最美競走女選手楊家玉奪冠

哈尼雅遇刺亡影響北京宣言？　中國：繼續努力

全紅嬋成名後外傳獎金千萬？哥哥：不會消費她

外送員送餐竟被保全鎖腳！目擊者怒轟：沒人性

擊敗世界球后創歷史！21歲中國網球女將：最艱難的比賽

更多熱門

相關新聞

樊振東首局遭打爆　中國選手偷笑被抓到

樊振東首局遭打爆　中國選手偷笑被抓到

2024巴黎奧運桌球項目男子單打8強賽，中國好手樊振東克服0比2落後的劣勢，以總局數4比3成功逆轉日本名將張本智和收下勝利，然而當樊振東首局1比10落後時，鏡頭卻拍到坐在中國球王王楚欽旁邊的劉丁碩在摀嘴偷笑，跟四周凝重表情形成鮮明對比，畫面一出也讓中國網友氣炸，直呼「噁心」。

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」暖爆

對戰泰男雙一戰　李洋「突然去拿球」暖爆

比利時選手曝塞納河水質問題！

比利時選手曝塞納河水質問題！

柯林斯噴球后「虛偽」引網熱議

柯林斯噴球后「虛偽」引網熱議

擊敗世界球后創歷史！21歲中國網球女將：最艱難的比賽

擊敗世界球后創歷史！21歲中國網球女將：最艱難的比賽

關鍵字：

2024奧運2024奧運鐵人三項巴黎奧運2024奧運大陸伍泰龍香港鐵三項選手

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

五熊國道出車禍！

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面