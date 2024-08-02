奧運夢碎！香港選手稱鐵三服被「對手扯爛」　他崩潰：被迫退賽

▲香港鐵人三項選手伍泰龍。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

香港鐵人三項選手伍泰龍7月31日稱在奧運比賽中，遭「對手扯爛鐵三服」導致自己不得不在中途退賽。他在賽後哭訴，「整件鐵三服不停入水，像降落傘一樣，我準備了4年，但奧林匹克夢2分鐘就被破壞了」。

據《新京報》報導，伍泰龍表示，「當我游到第一個橋底時，變得非常暗，我感覺有人抓住我的鐵三服，結果後面的拉鍊爆開了，整件鐵三服不停入水，像降落傘一樣。」

▲巴黎奧運鐵人三項的游泳項目在塞納河舉行。（圖／達志影像／美聯社）

伍泰龍表示，在完成首圈游泳上岸再下水前，曾試圖調整鐵三服，但沒有成功，由於此前已落後其他選手，伍泰龍被迫在隨後的自行車項目中退賽。

伍泰龍對於該事件表示，氣憤又難過。至於是否會向奧委會申訴，他哭著說道，「事發於橋底沒有監視器，即使申訴成功，對自己的名次也不會有幫助。」

公開資料顯示，伍泰龍於2000年2月12日出生，是來自香港的三項鐵人運動員。2024年2月，他在香港粉嶺馬尾下附近訓練時遭遇交通意外，但迅速恢復並在同年5月成功獲得2024年巴黎奧運會的參賽資格。伍泰龍同年在日本廣島廿日市舉行的亞洲三項鐵人錦標賽中，以1小時57分45秒的成績獲得第6名，創下個人最佳成績。