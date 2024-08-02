擊敗「世界球后」創歷史！　21歲中國網球女將淚：最艱難的比賽

▲鄭欽文比賽中。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會8月1日舉行網球女子單打半決賽，21歲的中國選手鄭欽文迎戰世界第一的波蘭球后斯威雅蒂（IgaSwiatek），最終2-0戰勝對手，闖入金牌爭奪戰，刷新中國女網奧運最佳成績。此前，鄭欽文6次對陣斯威雅蒂，波蘭球后全勝。這場勝利讓很多人沒有想到。

除了交手紀錄不占優，在今年奧運賽場上，鄭欽文連續兩天經歷了超過3個小時的鏖戰，而世界排名第一的斯威雅蒂前三輪都是2-0，第四輪的比賽對手也在決勝盤首局退賽。

首盤比賽，前兩局雙方各自保發，第三局，鄭欽文狀態率先完成破發，比分2-1領先。第四局，斯威雅蒂狀態明顯回升，連下四球完成回破，比分2-2。第五局，鄭欽文還以顏色，再次破發，比分3-2領先。隨後鄭欽文抓住機會，連續得分6-2先下一城。

第二盤，斯威雅蒂連保帶破，4-0領先。第五局，鄭欽文找回狀態，在0-4落後的情況下兩次回破，將比分追至4-4平。隨後雙方各自順利保發，比分來到5-5。鄭欽文在這場比賽裡再次展現了此前比賽那樣的韌性和大心臟，最終7-5拿下比賽。

決賽，她將與克羅埃西亞好手薇琪克（Donna Vekic）與斯洛伐克選手史科米多娃（AnnaKarolina Schmiedlova）之間的勝者爭奪金牌。

鄭欽文賽後受訪稱，「昨天是體力上、精神上最艱難的一場比賽，今天是我整個實力以及意志品質的突破。因為我終於突破了腦海中的障礙。我終於證明了，我可以在她最擅長的場地上打敗她。我一直知道我可以做到，但知道和做到是不同的，而今天我真的做到了，我為自己感到驕傲、為祖國感到驕傲。我現在感覺自己的心態提升到了一個新的水準。」