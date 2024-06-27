家樂福10款早鳥普渡箱開賣！首度聯名金山財神廟、獨家樂天小熊曝光

▲家樂福今年首度跟「金山財神廟」聯名合作，推出「甲辰年普渡祈福禮盒」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻中元節，家樂福搶先各通路推出「超早鳥普渡箱」，動員量販及線上購物推出5款「普渡套餐輕鬆到家」、3款線上獨家小家庭普渡箱，還有寵物套組貓狗各1款，總共10款。另有獨家樂天小熊澎湃箱、樂天派好運箱，業者也分享中元節是適合「補財庫」的時機，首度跟金山財神廟聯名推出「祈福禮盒」！

▲還有獨家開賣樂天小熊澎湃箱、樂天派好運箱。（圖／記者林育綾攝）

家樂福提到，中元節普渡法會除了祭拜好兄弟、祖先之外，其實也是「拜財神、補財庫」的好時機，而習俗的「補財庫」意義不是發大財，而是防漏、增加自信，還有幫助安定心靈的作用。

▲家樂福超早鳥普渡箱搶先曝光，包括首度聯名金山財神廟祈福禮盒。（圖／記者林育綾攝）

不過考量張羅普渡繁雜，還有補財庫也是學問，財神廟人潮眾多等，為了幫消費者搞定這些煩惱，家樂福今年首度跟「金山財神廟」聯名合作，推出「甲辰年普渡祈福禮盒」，每組原價1680元，特價1199元，全台限量3000組，將在7月1日～8月18日於線上購物開賣，量販門市在7月15日～8月18日販售。

▲▼「祈福禮盒」由業者在日前全數帶往金山財神廟，挑選吉時加持，內容物有文創實用3C商品組、財氣零錢包、禮物卡。（圖／業者提供）

「祈福禮盒」由業者在日前全數帶往金山財神廟，挑選吉時由財神加持，內容物有文創實用3C商品組、財氣零錢包、禮物卡，像是「Ｑ版武財神公仔⽴體造型USB」、「TYPE-C+Lightning⼆合⼀輕便⾏動電源」、禮物卡也儲值100元並可重複儲值使用。

每位顧客購買「祈福禮盒」組所登記的贊普名單，每組禮盒額外再代供贊普⾦100元。家樂福也秉持回饋社會公益精神，將提供「扣除贊普金額100元之後」5％收益，作為金山財神廟方慈善會普渡既行善公益基金，並於廟方公普日期（9月1日）當天捐贈白米物資500斤（西螺一等壽司米），幫助需要的社會弱勢群。

早鳥普渡箱方面，家樂福動員全台量販店、線上購物，一口氣推出5款「普渡套餐輕鬆到家」實體量販開賣，售價388元～999元，內含12～22支商品。線上購物則推出3款獨家為小家庭設計的「小資祈福箱」、「中元普渡祈福箱」、「統一中元普渡超省祈福箱」，售價499元～599元，內含８～11支商品。

▲貓奴、狗奴必囤2款「寵物套組」。（圖／記者林育綾攝）

貓奴狗奴也不能錯過2款「寵物套組」，分別有狗、貓各1款，家有毛小孩趁這時候囤貨最划算，等同享85折優惠，售價均為399元。

▲獨家「樂天小熊澎湃箱」。（圖／記者林育綾攝）

今年還有獨家「樂天小熊澎湃箱」巧克力風味、綜合風味，促銷價199元，每箱還附「樂天小熊祈福桌」，可以親手摺，依各種情境祭拜需求，更換小熊象徵圖樣。

獨家新品還有「樂天派好運箱」，熱銷經典巧克力派、黑巧克力派、綠茶風味巧克力派、香蕉風味巧克力派4種口味集結一箱，CP值超高，堪稱辦公室最愛。「喜年來-開運雙享箱」也是獨家款，結合人氣最旺的金牛角、V型蔬菜餅乾，預計7月1日上市。

▼家樂福獨家樂天小熊澎湃箱、樂天派好運箱、喜年來-開運雙享箱。（圖／記者林育綾攝）

●大潤發量販「涼夏冰品集集樂」

持續搶攻夏日消暑商機，大潤發在6月28日～7月25日首度推出「涼夏冰品集集樂」，只要冰品消費滿99元，持正本購物明細，4張就能兌換5公升保冷袋，6張就可兌換一款「Pokémon可動公仔」，共有6款超人氣寶可夢角色等粉絲收藏。

▲大潤發「涼夏冰品集集樂」，6月28日～7月25日購買有機會兌換「Pokémon可動公仔」。（圖／大潤發提供）

此波冰品也有大潤發獨賣新品「Lotte爽冰淇淋-濃郁蘋果風味」，品嘗像真正蘋果一樣的甜味，原價一盒59元，特價49元，另有香草、草莓煉乳風味。

獨家販售還有古早味「基隆廟口泡泡冰」，有芒果、草莓、雞蛋牛奶口味，與一般刨冰不同的是多了綿密的口感，乘載了60年的美好回憶與滋味，原價149元，特價109元。

「明治TANPACT香蕉牛奶雪糕」也是獨賣，以香蕉汁為基底冰淇淋，有濃郁的香蕉香氣和溫和的口感，原價每盒229元，特價139元。