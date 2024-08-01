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社會 社會焦點 保障人權

王鴻薇「改新聞照做哏圖」諷林智堅　記者控侵權同意撤告

▲藍委王鴻薇、林沛祥召開「公視台語台違反選罷法播報基隆市長罷免案！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲立委王鴻薇被記者指控涉嫌改作新聞照違反《著作權法》，經調解成功獲不起訴。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者劉昌松／台北報導

張姓記者控告立委王鴻薇，未經同意就擅自改作他拍攝的2張前新竹市長林智堅新聞照，並上傳公開網路，涉嫌違反《著作權法》。台北地檢署去年援引美國聯邦最高法院判例認為，王鴻薇公開的哏圖屬於「戲謔仿作」，目的非營利性，在合理使用範疇內，處分不起訴。張姓記者不服提起再議，高檢署發回2度偵辦後，雙方調解成功，張姓記者同意撤告，北檢1日再次處分不起訴。

林智堅在2021年傳出將代表民進黨參選桃園市長後，王鴻薇的臉書粉專從12月20日開始，到2022年7月27日為止，陸續po出7張林智堅的哏圖，並變更照片背景，加上超跑、時鐘等圖形，P上文字「新竹跳桃園 智堅志不堅」、「超跑專家」、「共體時艱 花政府的錢鈔論文」，藉此質疑林智堅的碩士論文涉及抄襲等事件。

張姓記者提告指控，王鴻薇臉書上使用的林智堅照片，出自於他為網路媒體Newtalk拍攝的2張新聞照，且分別在2020年12月7日與2022年7月8日刊登在報導中，王鴻薇卻未經授權，就找小編將照片去背，連原本的媒體浮水印也弄掉，涉嫌違反《著作權法》重製、改作侵害他人著作財產權及著作人格權。

▲▼林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲前新竹市長林智堅轉戰參選桃園市長時，遭對手陣營踢爆質疑論文抄襲。（資料照／記者黃彥傑攝）

北檢首度偵辦此案時，安排雙方調解失敗，王鴻薇坦承粉專上有放過林智堅的人像圖片，但辯稱不知道照片是哪裡來的，PO文是針對時事議題，請助理準備好圖文，由她確認沒問題後發布，這些屬於政治哏圖，一般人都會在社群平台上大量使用。

檢察官調查國內外相關案例，發現美國聯邦最高法院曾在饒舌樂團被控改作電影《麻雀變鳳凰》主題曲一案中認定，饒舌樂團未獲授權就改作、發表，影響原創價值，但改編後的新曲「戲謔仿作」具「轉換價值」，發揮極高創作性，與原著作等價齊觀、分屬完全不同性質。

北檢在2023年處分不起訴王鴻薇的理由指出，王鴻薇臉書粉專改作的「哏圖」，目的並非營利性，且內容主要涉及政治議題，與原始照片的新聞用途明顯區別，屬於合理使用範疇。張姓記者不滿偵查結果，經高檢署再議發回後，雙方重新進行調解成功，檢察官這次以張姓記者撤告等理由，再次處分不起訴王鴻薇。

 

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