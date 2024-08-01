2024新視代主播營　學員展成果登台播新聞

▲2024新視代主播營，學員們經過兩日的密集課程，學習到AI、新聞編採、攝影、主播等各種新聞媒體傳播相關技能，並秀出在主播營的學習成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024新視代主播營，學員們經過兩日的密集課程，學習到AI、新聞編採、攝影、主播等各種新聞媒體傳播相關技能，主辦單位中嘉寬頻三冠王．雙子星在結業式前，更安排每位小朋友登台報新聞，讓學員們展現自信，秀出在主播營的學習成果。

2024新視代主播夏令營第一梯次活動於7/31~8/1登場，首日課程邀請到南台科大黃瓊儀老師帶領學員認識如何讓AI成為好夥伴，並教導大家利用AI網站，製作個人聲音替身，中嘉寬頻三冠王．雙子星主播郭文吉，也在課程中分享新聞怎麼來？採訪秘訣通通來，主播秦碧純也親自指導小朋友如何播新聞；此外，主播夏令營也將課堂拉到戶外，由鉅瀚商業攝影郭聰南老師傳授如何利用手機拍出好影像。學員蔡昍皓表示：在主播營學到很多AI知識，覺得非常有趣，回家後我一定要自己試試看。 另一位學員周俐彤也分享了她的感受：原來AI軟體這麼有趣，可以幾秒鐘就做出報告，真是太厲害了！學員陳宥安則說：沒想到用平板也能拍出好照片，回家後我要馬上幫家人拍照。

第二天的課程，由中嘉寬頻三冠王．雙子星企劃許嫚真為小學員分享媒體素養最前線：聰明閱聽人是我以及媒體識讀相關知識。台南市政府參議黃耀國也親臨現場，勉勵學員們並強調媒體近用權的重要性。經過兩天的密集課程，時間來到學員們最期待的實作環節，從配音、採訪、錄影、播報新聞，讓每位學員自信展現這段期間在主播營的學習成果。

主辦單位也頒給每位學員結業證書，以示鼓勵。中嘉寬頻三冠王．雙子星總經理陳建村表示，感謝學員熱情參與，今年夏令營課程相當豐富，相信各位學員應該都收獲滿滿，明年度我們也會再根據科技的發展，再更新課程內容，讓夏令營活動一樣多元化。