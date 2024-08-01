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26歲男闖朋友家竟被活活打死　暴怒2男球棒+拖把行兇判決出爐

▲桃園市陳姓男子去年9月不滿張姓男子逕自偷開家中信箱，拿走備用鎖匙進入屋內意圖不軌，竟夥同黃姓友人分持球棒、拖把痛毆倒地送醫不治，本案經桃園地院國民法庭審判後今天下午宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男子去年9月不滿張姓男子逕自偷開家中信箱，拿走備用鎖匙進入屋內意圖不軌，竟夥同黃姓友人分持球棒、拖把痛毆倒地送醫不治，本案經桃園地院國民法庭審判後今天下午宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年9月在未經同意下，逕自開啟陳姓友人家中信箱鎖匙進入屋內，陳姓友人得知後找來黃姓友人強押張男，以童軍繩綑綁控制行動後，分持球棒、拖把痛打一頓，直至張男倒地昏迷，經送醫急救後到院前已死亡，桃園地檢署複訊後依傷害致死罪嫌起訴，並列入國民法庭審理；國民法庭合議庭審理今（1）日下午宣判，被告陳姓男子、黃姓男子共同犯傷害致人於死罪，分別判處有期徒刑9年、10年，本案仍可上訴。

檢警調查，31歲陳姓男子與同齡黃姓男子以及死者張姓男子均為朋友關係，張男曾借住在陳姓男子位於中壢區住處，陳男得知張姓男子於去年9月25日下午3時許未經同意下，逕自開啟其住處信箱取走鎖匙後進入屋內，還開啟其妹婿停放轎車車門意圖不軌，陳男心生不滿，找來黃姓友人尋獲張男後與另名黃姓友人到場助陣，陳、黃2人以童軍繩綑綁控制張男後強押至中壢區某民宅天台，分持球棒、拖把毆打張男雙臂、臀部與腿部等處，導致全身多處鈍挫傷，張男倒地呻吟，陳、黃2人仍視若無睹，直至張男已無生命跡象才覺事態嚴重，趕緊打電話給119送醫，但到院前因橫紋肌溶解及其併發症而於到院前死亡。

桃園地院國民法庭審理後，合議庭法官認為，被告陳、黃對於剝奪他人行動自由、傷害被害人致死之事實均坦承不諱，檢察官提出各項事證佐證，認被告2人涉犯刑法之傷害致死罪行事實明確，國民法官法庭審酌本案並無犯罪之情可獲憫恕，科以減刑後之最低度刑仍嫌過重之情形，不依刑法第59條規定酌減其刑。

國民法官合議庭審酌，被告2人明知傷害行為可能造成被害人死亡之後果，卻仍以鋁製球棒毆打被害人致被害人死亡，造成被害人家屬無限傷痛，被告2人犯後均坦承犯行，然未能與被害人家屬達成和解，被害人家屬並未原諒被告之犯後態度，本案犯罪起因，雖係排除被告陳姓男子胞妹居所遭被害人無故侵入之偶發事件糾紛，告2人於案發時，未循合法途徑解決紛爭更以私刑手段毆打被害人，終致被害人死亡，國民法官審結被告陳、黃2人共同犯傷害致人於死罪，判處陳有期徒刑9年、黃有期徒刑10年，本案還可上訴。

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