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社會 社會焦點 保障人權

冷血保母姊妹涉虐死剴剴求停押　檢打臉：被害人死前遭遇更痛苦

▲▼虐死1歲童凱凱的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉聯手虐死1歲童剴剴的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

涉嫌虐死1歲男童「剴剴」的冷血保母劉姓姊妹，今（8日）到台北地院出庭調查是否延長羈押禁見，辯護律師聲請不公開審理、以免影響日後國民法官參審公平性，但被法官駁回，檢方建請延長羈押禁見，強調相信被告想念家人、在押期間過得很苦，但「被害人剴剴再也看不到家人、死前遭遇更加痛苦」，法官諭知評議後裁定。

劉姓姊妹今年（2024年）4月，被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌，姊妹倆今年初到案羈押禁見至今，起訴後第1次羈押3個月將期滿，北院今上午提訊2人調查是否延長羈押禁見。

劉姓姊妹因有逃亡及勾串滅證之虞，不能同庭應訊，姊姊劉彩萱先上場，辯護律師團請求不公開審理，主張本案將由素人國民法官參審，若媒體旁聽報導，可能使國民法官候選人過度接觸本案報導，產生預斷、偏見而提前形成對被告不利心證。

妹妹劉若琳的律師團也提相同聲請，法官2度中斷庭訊評議，最終都駁回，理由為公開審判使審判程序受公眾監督，也保障被告受公正審判權利，且本案不是法定不公開審理案件，並非被告要求不公開、就一律准許。

律師團表示，檢方主張劉彩萱因女兒在對岸工作而有逃亡之虞，但劉彩萱女兒已回台照顧家庭、共同面對本案，劉家家境很一般，女兒在外工作只是討生活，不代表就有能力協助劉彩萱逃亡國外。

此外，律師團指稱劉彩萱被控勾串滅證事由，包括曾要證人外傭別亂講話、劉彩萱刪除手機內容、與家人串通口徑脫免刑責等，但外傭已具結作證並離境，劉的手機被查扣並數位鑑識還原，劉的家人在偵辦時均到案應訊。

律師團主張，檢方未舉證劉彩萱會跟誰串證，僅泛稱有勾串之虞，建請法官可限制劉彩萱與劉若琳接觸、藉此取代羈押禁見，不至於撼動起訴基礎。

檢方建請延長羈押禁見，表示相信劉彩萱很想念家人，「但被害人剴剴再也看不到家人」，檢方也相信劉彩萱羈押期間過得很痛苦，「可是剴剴死前遭遇更痛苦」，且就是因為劉彩萱，「剴剴才會身處這種痛苦、無助的恐懼之中」。

律師團立刻反擊檢方這段話跟是否延長羈押禁見無關、「有提前處罰被告之嫌」，並建請若延押、盼解除禁見，讓劉彩萱和女兒會面。劉彩萱偷偷擦眼角拭淚，自稱健康有點狀況、有就醫。

劉若琳也說最近生病在吃藥，她的律師團主張檢方完整蒐證才起訴，代表劉若琳已無逃亡與勾串滅證之虞，不應再羈押而妨害訴訟防禦權，劉若琳願受適當科技監控取代羈押，若法官仍認為須延押，建請解除禁見。法官諭知2人還押，待評議後裁定。

▲▼保姆姊妹虐童剴剴命案，兒福聯盟社工陳尚潔。（圖／記者劉昌松攝）

▲兒福聯盟陳姓女社工涉偽造探視1歲男童剴剴由保母劉彩萱照顧狀況，也被送辦。（資料照／記者劉昌松攝）

本案檢方起訴指出，劉彩萱、劉若琳姊妹都是兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱去年（2023年）8月間接受兒盟轉介，24小時照護1歲男童「剴剴」，但姊妹倆涉虐打、辱罵剴剴出氣，用繩索、布條綑綁剴剴頭部與四肢、彎腰對折身體有如蝦子，再以口罩、保麗龍遮眼綁在椅腳邊。

此外，姊妹倆動輒推剴剴撞牆、處罰剴剴裸體站在陽台、牆角等處睡覺，冬天也不例外，還打斷剴剴4顆牙，甚至用爬滿蟑螂的紙杯裝攪碎廚餘等物餵剴剴，1天只給1餐僅約半個紙杯分量。

剴剴不堪受虐，加上長期營養不良、缺血瘦弱又感染肺炎，去年12月24日凌晨斷氣，劉姓姊妹將剴剴送醫，被醫護人員通報警方揭發姊妹倆冷血惡行，檢方起訴後移審北院，訂為國民法官參審個案。兒福聯盟所屬1名女社工因涉偽造探訪剴剴紀錄被送辦，兒福聯盟為此公開道歉。

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