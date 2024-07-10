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社會 社會焦點 保障人權

涉虐死1歲童「剴剴」求交保　法官打臉冷血保母姊妹...再押2個月

▲▼虐死1歲童凱凱的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌虐死1歲童「剴剴」的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳（右）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

涉嫌虐死1歲男童「剴剴」的冷血保母劉姓姊妹，因起訴後第1次羈押將期滿，台北地院日前開庭調查是否延押，姊妹倆與律師都請求交保，願不相互聯繫以防串證或接受適當科技監控防逃，檢方強調相信2被告想念家人、在押期間過得很苦，但「被害人剴剴再也看不到家人、死前遭遇更加痛苦」，台北地院今（10日）裁定姊妹倆都延長羈押禁見兩個月。

北院裁定理由指出，劉姓姊妹涉犯最輕本刑10年以上重罪，有逃亡與勾串共犯或證人之虞，從本月（7月）18日起各延長羈押2個月，繼續禁止接見通信。姊妹倆被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌，將由素人國民法官參審，訂於今年（2024年）9月25日開庭調查。

《國民法官法》規定，國民法官參審個案的被告若在押，須由非承審合議庭法官處理被告羈押、延押程序，以免產生預斷。北院本周一（8日）召開延押庭，劉姓姊妹的律師團也以媒體旁聽報導、可能使國民法官候選人產生預斷、偏見，提前形成對被告不利心證為由，請求不公開審理。

但法官沒採納，諭知維持公開審理接受公眾監督，也保障被告受公正審判權利。

律師團主張，檢方認為劉姓姊妹有逃亡、勾串滅證等羈押必要性，已因檢方完整取證並起訴而都不存在，請求交保，可附加不准姊妹倆聯繫以防串證，或以適當科技監控防逃等限制。

檢方建請延長羈押禁見，表示相信被告很想念家人，「但被害人剴剴再也看不到家人」，檢方也相信被告羈押期間過得很痛苦，「可是剴剴死前遭遇更痛苦」，且就是因為本案被告，「剴剴才會身處這種痛苦、無助的恐懼之中」。

本案檢方起訴指出，劉彩萱（55歲）與妹妹劉若琳（52歲）都是兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱去年（2023年）8月間24小時照護兒盟轉介的1歲男童「剴剴」，但姊妹倆涉虐打、辱罵剴剴出氣，用繩索、布條綑綁剴剴頭部與四肢、彎腰對折身體有如蝦子，再以口罩、保麗龍遮眼綁在椅腳邊。

此外，姊妹倆動輒推剴剴撞牆、罰剴剴裸體站在陽台、牆角等處睡覺，冬天也不例外，還打斷剴剴4顆牙，甚至用爬滿蟑螂的紙杯裝攪碎廚餘等物餵剴剴，1天只給1餐僅約半個紙杯分量。

剴剴不堪受虐，加上長期營養不良、缺血瘦弱又感染肺炎，去年12月24日凌晨斷氣，劉姓姊妹將剴剴送醫，被醫護人員通報警方揭發姊妹倆冷血惡行，姊妹倆今年初先後到案、被羈押至今。兒福聯盟所屬1名女社工因涉偽造探訪剴剴紀錄、另案被送辦，兒福聯盟也為此公開道歉。

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