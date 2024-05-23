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26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

▲桃園市陳姓男子去年9月間不滿張姓男子逕自開啟家中信箱拿走鎖匙進入屋內意圖不軌，夥同黃姓友人控制其行動後持球棒、拖把痛毆倒地後送醫不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子去年9月間不滿張姓男子逕自開啟家中信箱拿走鎖匙進入屋內意圖不軌，夥同黃姓友人控制其行動後持球棒、拖把痛毆倒地後送醫不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年9月得知張姓男子在未經同意下，逕自開啟家中信箱鎖匙進入屋內意圖不軌，憤而找來黃姓友人強押張男，再以童軍繩綑綁控制行動後，分持球棒、拖把毆打，直到張男倒地昏迷，陳男等人才打電話給119送醫，但到院前已死亡；桃園地檢署複訊後依傷害致死罪嫌起訴，本案已列入國民法庭審理。

檢警調查，31歲的陳姓男子與同齡黃姓男子以及26歲張姓男子均為朋友關係，其中張男曾借住在陳姓男子位於中壢區住家，陳男得知張姓男子於去年9月25日下午3時許未經同意下，逕自開啟其住處信箱取走鎖匙後進入屋內，還開啟其妹婿停放轎車車門意圖不軌

陳男心生不滿夥同黃姓男子尋獲張男後，還找來另1名黃姓友人到場助陣，陳、黃2人以童軍繩綑綁控制張男後強押至中壢區某民宅天台，再分持球棒、拖把毆打張男雙臂、臀部與腿部等處，導致全身多處鈍挫傷，張男因而倒地呻吟，陳、黃2人卻視若無睹，直至張男已無生命跡象才覺事態嚴重，趕緊打電話給119求助送醫，但到院前因橫紋肌溶解及其併發症而於到院前死亡，案經張男家人報警處理，中壢警方則循線查獲陳、黃2人到案。

桃檢複訊時，陳、黃2人對於案情避重就輕，警方則提供現場監視畫面佐證，檢方認為陳、黃2人所為，係觸犯刑法之傷害致死及同法之剝奪他人行動自由等罪嫌，二者行為有部分合致，屬一行為觸犯數罪之想像競合，應從一重之傷害致死罪嫌處斷，偵結依傷害致死罪嫌起訴，本案已列入國民法庭審理，目前陳、黃2人均在押中。

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