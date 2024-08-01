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桃園藍營民代街頭宣講國會改革　7行政區同時啟動

▲桃園藍營街頭宣講國會改革

▲桃園藍營街頭宣講國會改革。（圖／國民黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市黨部1日在桃園市7個行政區、8個地點同步舉辦「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？」街講活動。黨團總召徐玉樹表示，站上街頭宣講國會改革的主要原因，是民進黨執政8年以來，弊案叢生，包括兩兆貪汙風電、超思雞蛋採購爭議、小吃店進口快篩爭議、口罩爭議、綠能弊案等各種施政弊端，只有陽光照進國會，真相得以大白。

由國民黨桃園市黨部主辦的「讓陽光照進國會，民進黨怕什麼？」」分區同步街講活動，今天分別在中壢、龍潭、八德、大溪、楊梅、桃園、復興等區重要路口舉行，由各區市議員帶領10餘人到30人餘人，輪流站上肥皂箱宣講國會改革。

▲桃園藍營街頭宣講國會改革

黨團總召徐玉樹表示，國會改革法案，都是當年民進黨提出的內容，但在民進黨執政以後，卻全力阻擋國會改革，甚至動員無知的年青人包圍立法院，民進黨在怕什麼？因為國會改革法案通過以後，就會有很多貪官污吏被抓去坐牢，台灣長期安和樂利，主要是當年前總統蔣經國打下的基礎，而民進黨政府人事酬庸，外行領導內行，國家還有希望嗎？呼籲民眾支持國會改革，讓施政透明、乾淨，國家才會有進步。

市議員楊朝偉、林政賢、李柏坊、陳瑛、朱珍瑤、舒翠玲、周玉琴等人，站在街頭向來往民眾說明國會改革之必要性，澄清推動國會改革並非為了國會擴權，而是加強監督，民進黨無所不用其極反對國會改革，就是為了維護黨的權益，讓許多弊案不被調查，國民黨推動國會改革，堅持做對的事情。

國民黨推動的國會改革五法包括1、總統國情報告制度化。2、人事同意權實質審查。3、藐視國會。4、完整國會調查權。5、立法院長選舉記名制。

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