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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨國會改革說明會狂辦超過200場　各縣市街講明再展開

▲朱立倫赴新北國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

▲黨主席朱立倫也親自赴多場國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨秘書長黃健庭於今（31日）在台北市黨部主辦的「國會改革說明會」中表示，國民黨自6月15日起已舉辦超過200場說明會，並將於明日（8月1日）在各縣市同步舉辦街講活動，預計8月中旬前共要辦229場，並質疑「民進黨為何要阻擋此法案，並指出民進黨可能害怕國會能查出其政府過去8年的弊案。」

黃健庭指出，國民黨大力辦理說明會，主要是為了推動國會改革法案，此法案具有進步、陽光的特性，可以讓台灣國會與歐美先進國家以及韓、日國會有相同功能權責。

黃健庭強調，國民黨正面臨嚴峻挑戰，國會改革法案被幾位「綠油油」的大法官暫停並沒收，整個過程太明顯，而且做成暫停處分的速度之快且亂七八糟。

黃健庭還說，行政院提出覆議被立法院推翻後，本應立即接受，卻又提出釋憲，憲法法庭竟也接受，無怪現在有愈來愈多人認為法院是民進黨開的。他舉例新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒涉案都與助理費有關，過去民進黨民代也曾觸犯助理費，有人金額還高達1000多萬元，全部都被輕判，反觀高、顏卻被重判。

黃健庭也呼籲，大家要一起正面迎戰民進黨的攻勢，尤其是基隆市的親朋好友，基隆市長謝國樑罷免案毫無正當性，根本是民進黨選輸翻桌，如果未來真的走到第3階段投票程序，大家要站出來投不同意票，而且要一起力挺國民黨立委，抵抗民進黨的暴力。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，市黨部已經舉辦8場說明會，聽了很多地方小組長意見與基層聲音；她認為，這次國民黨的國會議員表現「出奇的好」，大家應該力挺支持，而明天起舉辦的街講活動，台北市黨部也要舉辦6場，參加者有7成的都是年輕人。

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