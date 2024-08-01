快訊／劣警「賭博惡癮發作」A走54萬贓款拚翻本　檢：不知潔身自愛

▲北市南港警分局偵查隊施家和賭癮發作A走贓款54萬，被依貪汙罪起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

扯！北市南港警分局偵查佐施家和偵辦一起刑案時，因賭癮發作，竟將54萬8300元贓款佔為己有，拿去賭運彩企圖翻本，直到分局稽核刑案證物，發現贓物面額組成與扣押不符，全案因此曝光。士林地檢署調查認定他犯行明確，檢察官痛批，被告身為警職人員，卻不知潔身自愛，今（1）偵結依《貪污治罪條例》侵占職務上持有公用私有財物罪起訴。

起訴指出，施男從2017年7月4日至2022年4月20日，擔任南港分局偵查隊偵查佐，但他任刑警前即染有賭博惡習，轉為刑警後，變本加厲以致債務纏身。

2021年8月12日偵查隊承辦一起詐欺案時，扣押蔡姓犯嫌等3人贓款54萬8300元等證物，施負責將扣押贓款繳庫。同年9月23日施與簡姓同仁赴士林地院開庭，施表示可以開車載送，待簡開完庭，再順道至新北地檢署將贓款入庫，不料開庭時間結束，也超過入庫時間，施只好作罷，直接開車回分局。

過了兩三天後，施賭博惡習再度復發，貪念湧現，竟拿贓款拿去賭麻將，或是以現金存入自己銀行帳戶，再匯款到台灣運彩虛擬帳戶投注運彩，若賭癮再犯就繼續投入，2、3個月內將贓款揮霍殆盡。

直到2022年3月21日，分局發現贓物始終未入庫，問施錢的下落，施擔心事情曝光，情急之下向轄區內的李姓修車大亨借款55萬元，隨後將贓物款補繳入庫。全案因此曝光。

警詢、偵查時，坦承自己染有賭博惡習已久，賭博範圍包含一般坊間麻將或運彩等，他也坦承挪用贓款後，期間有輸有贏，贏錢就繼續賭，最後將贓款全部輸光，也承認被分局發現後，只好先謊稱「贓款被竊」，但也因窮途末路，只好請修車廠李姓大亨協助借款補回。

李姓大亨作證說，施經濟狀況不佳，長期向他借錢，2022年3月21日親赴公司苦苦哀求借錢，還稱「公款不能回補恐鋃鐺入獄」僵持數小時後，才借55萬給他。

檢察官痛批，施男身為警職人員，職務上更應時刻保持磊落、正直，始無愧於警察之名，但卻不潔身自愛，染上賭博惡習，因賭博饞癮心生貪念，將贓款充當賭資，因公轉私，使警職生譽蒙塵，審酌坦承犯行，如實交代來龍去脈，甚至在過去負債期間，面對債主要求他違法查個資始終拒絕，建請法院量處適當之刑，以正警紀，並啟自新，另依法規定，宣告有期徒刑以上，宣告褫奪公權。