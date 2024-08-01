戴資穎負傷出戰！醫揭「羽球常見傷害」：頂尖選手也無法避免

▲戴資穎負傷出戰巴黎奧運。（圖／中華奧會提供）

記者許宥孺／高雄報導

台灣羽球天后戴資穎在巴黎奧運最後一舞負傷出戰，昨(31日)惜敗好友依瑟儂，淚灑球場讓支持者都跟著難過落淚。事實上，羽球在高強度競賽過程中，有頻繁的急停急起動作，容易導致扭挫傷，而國內近年也吹起羽球運動風氣，醫師建議，運動前熱身、均衡肌肉訓練、選擇合適裝備以及收操放鬆，才能在享受運動同時，降低運動傷害風險。

戴資穎左膝有舊傷，在去年底右腳出狀況後仍未痊癒，甚至一度得拄枴杖行走。昨日戴資穎在女單預賽中不敵泰國好手依瑟儂，受訪時數度淚崩無法言語，透露昨晚的比賽，已經是她近期最佳狀態，但傷勢仍未復原，遺憾未能好好發揮。

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▲明華馬光中醫診所周亞錚中醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

明華馬光中醫診所周亞錚中醫師就讀大學時曾是羽球校隊成員，她表示，戴資穎這樣的頂尖選手，也無法完全避免運動傷害風險，羽球雖然不如其他球類頻繁發生肢體接觸與撞擊，但高強度比賽和頻繁的急停急起動作，仍存在一定程度的運動傷害風險。

周亞錚說，運動過程中發力過猛、訓練過程中使用過度、姿勢不正確等問題，是羽球運動中最常見的傷害因素，容易導致扭挫傷，甚者韌帶撕裂。若無及時治療以及充分休息，更有可能引發慢性運動損傷及長期痠痛問題。

▲醫師揭羽球常見的運動傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

周亞錚指出，「足踝、膝蓋、肩膀和手肘是羽球運動中較容易受傷的部位」，包含腳踝翻船扭挫傷、足部韌帶撕裂、膝蓋半月板受損、網球肘等，都是中醫門診經常遇到的案例。

周亞錚強調，若不幸發生運動傷害，必須把握黃金治療時間，因舊傷復原較困難，中醫門診中常見使用針灸放鬆肌肉緊繃處、傷科推拿以及中藥調理。

▲戴資穎對決好友依瑟儂，為救球撲倒在地。（圖／路透）

「預防勝於治療。」周亞錚表示，運動前可先預留時間熱身，提高肌肉和關節的柔韌度，並且注重均衡的肌肉訓練，以保持身體平衡。此外，使用合適的運動裝備、輔具，提供身體良好的支撐與保護。最後，收操放鬆同樣很重要，有助於減少肌肉酸痛和疲勞。