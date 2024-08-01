山區大雨！雪見遊憩區幹道苗61線路基掏空　緊急封閉搶修中

▲通往雪見遊憩區的苗61線路基流失，鄉公所緊急封閉，包商正進場搶修中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

凱米颱風雖已離台，但仍在山區造成持續性災害，通往雪遊憩區的重要幹道苗栗縣大湖鄉苗61線，昨（7/31）日被居民發現路基掏空，緊急封閉交通，雖未造成人車受傷，鄉公所緊急調度人車搶修，呼籲民眾繞道行駛，亦可從泰安後山前往雪見遊憩區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲通往雪見遊憩區的苗61線路基流失，鄉公所緊急封閉，包商正進場搶修中。（圖／大湖鄉公所提供）

大湖鄉公所指出，昨有民眾發現大湖鄉苗61線往中興方向約2公里處，靠近河岸的路基約有10多公尺長被掏空，現場勘查後，擔心發生嚴重坍陷影響安全，協同大湖警分局擴大封閉道路措施，指引用路人改道行駛。

大湖鄉公所表示，若居民因道路掏空受阻，可透過苗62線繞路，經由泰安國中小至大、小南勢區域通行，目前已請廠商調度怪手等機具，進場挖除路基被掏空的柏油路面，接著穩定邊坡後，再逐步重建坍方路段。

雪管處說，目前苗61線封閉時間未定，加上近日午後易有大雨，請遊客留意天氣預報，避免行經易坍方路，民眾亦可循卓蘭鎮白布帆大橋進入泰安鄉後山，再走司馬限林道前往雪見遊憩區。