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社會 社會焦點 保障人權

美女發言人徐千晴臉書批鄭運鵬「詐騙集團」　判賠15萬確定

▲▼ 旅美教授陳時奮自訴新竹市長高虹安誣告-前發言人徐千晴。（圖／記者黃克翔攝）

民眾黨發言人徐千晴，因臉書發文辱罵鄭運鵬，須賠償15萬元確定。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

民眾黨發言人徐千晴去年5月間在臉書粉專上po文，譏諷民進黨立委鄭運鵬服務處的徵才廣告，稱其不揭露資訊「猶如詐騙集團」！鄭運鵬提告求償並要求在臉書上道歉，一審敗訴後，二審逆轉改判徐女須賠償15萬元、但不須道歉。全案再上訴，最高法院1日判決徐女須賠15萬元確定，至於在臉書道歉部分則廢棄、發回更審。

徐千晴曾當過演員與模特兒，原本擔任民眾黨媒體接待工作。前年縣市長選舉期間，成為當時新竹市長候選人高虹安的競選總部發言人，被網友稱為「最美發言人」。高虹安當選後徐女並未進入新竹市府，轉而擔任黨主席柯文哲的發言人，但後來徐千晴在去年6月1日到市府擔任發言人，今年2月間又轉回柯文哲陣營擔任發言人。

本案發生在徐女到新竹市府任職發言人前，去年5月3日間，徐女在自己的臉書粉專上公開發表：「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」，並張貼人力銀行網站查詢「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」結果之頁面截圖。

對於徐女的說法，鄭運鵬否認當時有徵人需要，並認為徐女的侵害自己的名譽權，因此提出民事訴訟求償60萬元，並要求在臉書粉專上以置頂貼文方式，連續刊登判決要旨1個月，且不得限制閱覽權限。

法院審理時，徐女拒絕賠償，主張自己乃是回應鄭運鵬先前在臉書上PO出的「民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲主席說用香蕉只能請猴子的理論」，鄭運鵬當時還張貼民眾黨招聘秘書之人力銀行頁面截圖。徐女主張，這是針對可受公評之事的合理評論，並無侵害名譽權之虞。

一審法院駁回鄭運鵬的請求，判決徐女免賠。鄭運鵬上訴二審，高等法院審理後，卻出現不同認定，改判徐女須賠償15萬元，至於臉書刊登判決要旨1個月的部分，高院並未判准。全案再上訴，最高法院1日將臉書道歉部分廢棄，發回更審；至於15萬元賠償部分就此確定。

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