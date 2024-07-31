「台版柬埔寨案」害死3條人命　S姊、茶董二審仍判無期徒刑

▲「台版柬埔寨案」主嫌「S姊」傅榆藺（左）、「茶董」陳樺韋 （右），二審仍遭判無期徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「S姊」的女子傅榆藺、與綽號「茶董」的男子陳樺韋為首的29名詐團成員，集團以求職為幌子，囚禁凌虐61名求職者，還虐死3人後棄屍。一審將傅女、陳男重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審31日宣判，仍將2人判處無期徒刑。可上訴。

2022年爆發的「台版柬埔寨案」，詐騙集團以求職為幌子，囚禁凌虐61名求職者，綽號「藍道」的杜承哲、傅女，以及陳男等29人，由於案情複雜，檢方最後分批起訴。其中傅女在本案中為核心幹部角色，她擔任驗車手，對被害人提供的帳戶進行測試，確認帳戶可供網路轉帳使用。

該集團手段兇殘，犯案期間將數十名被害人關在3坪大的房間內，時間長達38天。被害人嘴巴遭塞毛巾、上手銬，腳上也被綁上束帶；若交談就會被毒打、電擊，甚至還被餵食吃下摻有毒品的FM2泡麵。過程中，一名黃姓男子受不了監禁，自11樓跳樓自盡；另一名黃姓女子遭電擊後吐血，最後大量休克死亡；還有一名林姓男子因患有慢性病，拘禁多日後未能服用藥物，病情惡化導致雙腳壞死，皮膚發炎最後遭餵食3顆毒品，心肌梗塞死亡。3人最後均遭殘忍棄屍。

案經檢警單位協力偵破後，檢方對傅女等人提起公訴。其中傅女、陳男一審均遭判無期徒刑，案件上訴二審，高等法院31日仍將2人判處無期徒刑。至於同案中還有16名被告，日前也遭高等法院二審判刑26年到1年2月不等刑期。

至於另名主嫌「藍道」杜承哲涉案部分，他與同案3名同夥薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人，士林地院一審認定共有266人遭騙、詐騙金額達4億餘元，因此將4人均重判無期徒刑。