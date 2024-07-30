台男在泰國涉及詐騙遭警方逮捕　監視器、路由器人贓俱獲

▲泰國警方加強追緝在清萊府等邊境地區的詐騙集團。（示意圖，非當事人／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國近來加強打擊電信詐騙犯罪的力度，其中一名從事詐騙的台灣籍男性在清萊府遭到警方逮捕，連同網路攝影機等設備人贓俱獲，還有一名泰籍翻譯遭受此案牽連。目前泰國警方計畫建構犯罪資料庫，記錄在客服中心為詐騙集團或幫派工作的泰國人或外籍人士。

根據泰媒khaosod，泰國清萊府警方近日加強打擊詐騙集團的力道，其中第五區調查部門警方透過蒐集、分析呼叫中心的號碼位置項目，經過偵查後確認該犯罪集團位於一棟大樓內，隨後獲得清萊府法院批准搜索令，在搜索G棟大樓G03房間時，發現一台TP-Link網路監控攝影機（型號：Tapo C200）、一台無線雙頻路由器（型號：Archer MR600）。

泰國警方當場逮捕2名嫌犯，分別是台灣籍男子林俊雄（Lin, Chun-Hung，音譯）、泰國口譯人員蘇鵬（Sophon）。隨後，泰國警方將兩人移送至清萊府治縣Ban Du警察局審問。

調查指出，林俊雄攜帶各種用於分配電話訊號的設備，可供隨機撥打號碼，導致接聽者無法辨識來電者的身分或國籍。同時，林俊雄還聘請蘇鵬作為口譯人員，報酬為每天1000泰銖（約新台幣913元）。

據悉，泰國新任總理塔維辛（Srettha Thavisin）先前曾經造訪清萊府，特別要求當地警方打擊詐騙集團所設置的呼叫中心，下令切斷電話訊號、銷毀邊境地區的電線桿和線路。