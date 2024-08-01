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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜主動聯繫大巨蛋辦國慶晚會　蔣萬安證實：一定盡全力辦好

▲▼蔣萬安出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋何時能辦演唱會備受關注，台北市長蔣萬安7月31日透露，消防安全基金會將於8月中旬完成各項檢查及演練，場地最快9月準備完成，10月國慶晚會也將在大巨蛋舉辦。外傳立法院長韓國瑜主動聯繫北市府協辦國慶晚會，台北市長蔣萬安1日證實，韓確實有來聯繫，很高興這麼多年後，國家重要慶典再次回到首都台北市，一定盡全力辦好。

蔣萬安1日上午出席關渡宮消防雲梯車捐贈活動，針對外傳韓國瑜主動聯繫北市府要辦國慶晚會？蔣萬安表示，國慶晚會主辦是由立法院進行相關籌劃，韓國瑜確實有跟北市府聯繫，希望今年國慶晚會可以在台北市舉辦，「我們當然非常願意，且高興這麼多年之後，國家重要慶典再次回到首都台北市，一定盡全力、努力把國慶晚會辦好」。

面對藍白議員喊話，大巨蛋要在安全無虞狀況下才辦國慶晚會？蔣萬安回應「一定是」，昨天有跟大家談到期程、進度，目前了解，預計在8月上旬就可以完成消防安全驗證跟各項演練，最終還是要回到台北市政府，由北市府召集跨局處審查會議，依據《大型群聚活動自治條例》來進行審查，一切一定是要符合各項安全標準，經過嚴謹審查跟把關，在安全無虞之下才會審查通過，而審查通過後，場地準備好，就可以舉辦非體育賽事，包含演唱會在內。

至於昨喊話希望歌后江蕙（二姐）在大巨蛋辦演唱會，但對方表達目前沒有復出計畫，倘若9月可以開演唱會，目前有無藝人來接洽？蔣萬安說，北市都非常歡迎，而江蕙是他心中永遠的天后，這是他個人的心願，還是非常期待江蕙能思考，有非常多的民眾很期待她可以站上大巨蛋，「但我想這還要再進一步溝通」。

蔣萬安強調，最重要的還是期程部分，也就是審查程序先完備後，必須要先做預先規劃跟安排，也歡迎所有希望能夠站上大巨蛋進行演唱表演的歌手團體，都非常歡迎。

媒體追問藝人周杰倫或五月天的可能性？蔣萬安笑說，現階段民眾最期待的是，當大巨蛋克服過去各項限制，然後在一切符合標準、安全無虞之下盡快舉辦演唱會，能夠帶來的不只是滿足歌迷期待，更能帶動北市各項經濟發展。

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