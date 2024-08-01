探訪全紅嬋老家！奪冠後親屬「放巨大炮龍」：希望她繼續為國爭光

▲親屬在全紅嬋奪冠後放鞭炮。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐一起在巴黎奧運雙人跳水10公尺台項目奪下金牌，幫助中國隊實現該項目七連冠。陸媒當天探訪她的老家，在全紅嬋奪冠後，親屬燃放了巨大炮龍慶祝。全紅嬋爺爺說，「全紅嬋奪冠，我們全家都很開心，希望她今後繼續為國爭光，奪得更多金牌。同時，也希望她身體健康。」

據《紅星新聞》報導，當日14時許，在全紅嬋老家-廣東省湛江市麻章區麻章鎮邁合村，全紅嬋家門口陸續有外地人過來圍觀，他們進入全紅嬋家的小院子，左瞧瞧、右看看，或摸摸其屋前樹上正垂掛著的菠蘿蜜，有的則在全紅嬋家門口合影留念。

全紅嬋家院子的門口左側，是一條大紅條幅，條幅一頭連著電線桿，另一頭連著路燈燈桿。條幅上寫著：不負時代，為國爭光，不負韶華，奮發向上，中國加油！全紅嬋加油！落款是：麻章區邁合村。

對聞訊趕來圍觀的人，全紅嬋的爺爺全國桐持歡迎態度，但只要對方揚起手中的手機想要拍攝錄影，他就格外謹慎。他孫子、全紅嬋大哥全進華此時會過來提醒不要拍影片，也會提醒爺爺不要亂說話。不過，對於記者，他認為還是「可以說說的」。

距離全紅嬋正式比賽還有2個多小時的時候，全進華表示，「此刻我的心情既激動，又興奮，也期待妹妹在下午5點的比賽能有出色的表現。」

對全紅嬋的評價，以大哥的身分，全進華直言，「她調皮、懂事、活潑！」但對於妹妹在跳水方面的優異成績，他說，「天賦只是一部分，更多的是靠她的努力。我妹妹訓練忙的時候，我們一兩年才能見一次面。」

對妹妹3年前在東京奧運會奪冠後，能給家裡和村子帶來哪些變化的問題，全進華擺擺手說，「這個問題跳過。」他接著說，「沒什麼變化，我父母該種水果還是種水果，我也不例外。」

全紅嬋的父親全文茂以「全文茂鄉村農場」為名，開了個社群帳號，記錄煮飯做菜以及務農等日常，在「商品櫥窗」一欄主要銷售當地的南瓜以及外地的百香果、蘋果、椰子水等。全進華也成為了一名農產品網紅，「商品櫥窗」一欄顯示，其主要銷售土雞、鴿子、甘肅民勤密瓜等農產品。

▲全紅嬋爺爺全國桐。（圖／翻攝自紅星新聞）

16時50分，在女子雙人10公尺台決賽即將進行時，全紅嬋家人把院子和房門關上，爺爺奶奶等人在屋內看電視。一些圍觀者則在其門前寬闊的馬路上，通過手機直播跟進比賽的結果。

17時52分，隨著央視主持人宣布陳芋汐/全紅嬋組合奪冠，人群中開始有人歡呼起來。與此同時，全紅嬋的親屬打開了房門和院門，並從屋內搬出一捆直徑約1公尺長的鞭炮。

隨後，他們拆開包裝紙，將長串的鞭炮盤繞在馬路上，同時朝其院內延伸。鞭炮聲爭相炸響，此起彼伏……。

此刻，全國桐笑盈盈地走出院門，熱情地主動地和大家打招呼。他說，「全紅嬋奪冠，我們全家都很開心，希望她今後繼續為國爭光，奪得更多金牌。同時，也希望她身體健康。」

結局已定，圍觀人群很快散去。行走在邁合村發現，和3年前相比，村裡的主幹道變得更為寬闊，硬化了的馬路也更乾淨和整潔。此外，過去貫穿在村中的泥巴小道，如今也已硬化。更大的變化是，村道每隔20公尺左右就有一盞路燈，且村口也擁有格外醒目的村牌，上書「邁合村」，邊上是個奧運五環的標識圖案。

▼全紅嬋小檔案。（圖／ETtoday製）