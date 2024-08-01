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燃爆暑假！北捷燈箱廣告大變身　帶給乘客滿滿驚喜

▲燃爆暑假！北捷燈箱廣告大變身，帶給乘客滿滿驚喜。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

暑假來臨，搭乘捷運到各個景點玩方便又快速，台北捷運也帶給乘客滿滿驚喜，踏進板南線時，有機會巧遇超可愛的柏靈頓熊，從車門、窗貼到手拉環，都有行李箱貼、格紋野餐墊等等童趣元素，地上還有柏靈頓熊的小小腳印，原來是英倫香氛品牌Jo Malone London和英國經典柏靈頓熊聯名，推出限定香水與超吸睛的週邊禮，並在北捷打造期間限定香氛列車，掃QR Code還能透過AR與柏靈頓熊合照，以及回櫃兌換驚喜香氛禮。

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼可愛的英國柏靈頓熊出沒捷運板南線，掃QR Code還能跟柏靈頓熊合照。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在板南線還可以體驗到海洋之美，車廂內充滿美味可口的大鎖管，讓人看了口水直流，基隆潮境海灣節有美景、有美食，還有各種體驗活動，帶你深度探索基隆漁村文化，是不可錯過的夏日海洋盛典，而走入淡信線車廂，彷彿一秒來到了神秘的外太空，車廂內全方位包覆版面，從地貼、車門、一直延伸到天花板，有著各式職業樂高人偶，讓乘客穿梭到一億光年外的樂高宇宙，樂高迷們趕快到淡信線探索太空奧秘。

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼走入淡信線車廂，彷彿一秒來到了神秘的外太空，穿梭到一億光年外的樂高宇宙。

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

帥氣男神林柏宏和爵士女神9m88，合體現身忠孝復興轉乘通道，兩人在廣告中大搞曖昧，生動詮釋各種心動時刻，都是靠foodpanda 神助攻，浪漫影片搭配滿版的粉紅色foodpanda壁貼 ，讓通勤族經過時也能感受到粉紅泡泡。

▲北捷燈箱。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲帥氣男神林柏宏和爵士女神9m88，合體現身忠孝復興轉乘通道，讓通勤族經過時也能感受到粉紅泡泡。

自私鬼們集合台北車站，日本超熱血足球動畫《藍色監獄》登上大銀幕，透過圓柱廣角壁貼和影片，360度零死角接觸通道人群，邀請大家一起來見證天才的誕生，燃爆今年暑假，而搭乘旁邊手扶梯時，Uber Eats攻佔乘客視野，辛苦上班一整天，下班當然要好好犒賞自己，想吃什麼Uber Eats應該都點得到。

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲日本超熱血足球動畫《藍色監獄》登上大銀幕，在台北車站360度零死角接觸通道人群。

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲搭乘台北車站手扶梯時，Uber Eats攻佔乘客視野。

2024巴黎奧運即將登場，市政府站2號出口迎來奧運熱潮，女神郭婞淳再次踏上征途，TOYOTA力挺女神，也為台灣選手加油，另外，在台北車站和忠孝敦化，都可以看到音樂才子韋禮安，想跟韋禮安一樣養成光感肌，不妨試試霓淨思「A醇逆時新生系列」，為初老肌按下暫停鍵，重拾透亮肌膚。

▲北捷燈箱。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲市政府站2號出口迎來奧運熱潮，TOYOTA力挺女神郭婞淳，也為台灣選手加油。

暑假孩子們需要大放電，除了玩還能做什麼呢，捷運電視牆教大家一個妙招，用書海讓孩子們放電，禾流文創有多款特色童書，讓孩子們一本接著一本看，給爸媽一個放鬆假期，一年一度的藝術盛事「臺北藝術節」8月即將揭幕，今年主題為「時間博物館」，集結多國藝術家共襄盛舉，再現歷史現場，讓民眾感受大時代氛圍。

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼華航直飛西雅圖彩繪列車，亮相桃園捷運。

▲7月北捷廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

超吸睛的華航直飛西雅圖彩繪列車，亮相桃園捷運，從捷運外觀到車內全換上浪漫的漸層紫色，手拉環上還有甜美專業的空服員，帶領旅客遊覽西雅圖最夯景點，另外，在許多高鐵站也有最新、最潮、最時尚的燈箱廣告，只要抬頭就能一手掌握，暑假期間搭乘北捷、桃捷跟高鐵時，記得把手機放下，好好欣賞燈箱廣告，享受不一樣的夏日體驗。

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