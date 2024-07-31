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「蘇花安」部落諮商投票　秀林鄉克尼布部落193：1壓倒性通過

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲強震強颱災情連發，蘇花安部落諮商「最後一哩路」通過。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮在0403大地震及近期凱米颱風造成花蓮多處道路中斷後，蘇花安全公路提升計畫再次引發社會關注。計畫3處路段橫跨宜蘭、花蓮總共7個部落，唯一未同意計畫的克尼布部落31日進行投票，最終以193票同意、1票不同意，同意開發蘇花安，蘇花安部落諮商「最後一哩路」正式完成。

「蘇花安全公路提升計畫」是針對未納入蘇花改的宜花3處路段進行安全提升的計畫，分別為A路段宜蘭東澳及南澳、B路段花蓮和平到和中與C路段花蓮和仁到崇德，沿線共經過7個關係部落，根據原住民族基本法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，蘇花安必須取得所有關係部落同意才能開始動工。

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在0403花蓮大地震發生前，A路段及C路段的5個部落均已投票同意蘇花安開發，B路段吾谷子及克尼布2個部落2023年曾召開會議，卻因為出席戶數不足導致流會，直到0403花蓮大地震發生後，顯示蘇花安建設確實有需求與急迫性，吾谷子部落於6月底重啟投票並高票通過，就剩下花蓮秀林鄉和平村克尼布部落未同意。

蘇花公路改善工程處表示，花蓮大地震發生後，他們先後派人到克尼布部落舉辦7次說明會，在吾谷子部落同意後，也再次派人前往向克尼布部落居民說明，希望部落居民能支持、同意蘇花安開發。

克尼布部落31日下午5點再次召開部落會議，會議應出席226個戶，實際到場參加有194戶，主席宣布出席戶數過半後，立刻展開投票流程，最終以同意票193票、不同意1票，同意蘇花安B路段開發。

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