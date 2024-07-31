《鬼滅之刃》快閃店7大打卡點！「台中驛鐵道文化園區」8月開展

▲日本動漫《鬼滅之刃》快閃店，將於8月2日起至10月13日將到「台中驛鐵道文化園區」鐵鹿大街A2展出。（示意圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

日本動漫《鬼滅之刃》風靡全球，8月2日起至10月13日將到「台中驛鐵道文化園區」鐵鹿大街A2展出快閃店，除了打造7大打卡點，鬼殺隊最強成員「九柱集合」拍個夠，還有「刀匠村大扭蛋」、「香奈乎擲硬幣」等遊戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粉絲可在「九柱集合」拍照打卡。（圖／主辦提供）

《鬼滅之刃》快閃店打造7大打卡點，走入店內馬上看到最強鬼殺隊成員「九柱集合」，超帥動作等粉絲拍，轉個彎到門口「鬼殺隊成員&禰豆子」，主角炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助及香奈乎都在門口歡迎大家，接著看到握著日輪刀的霞柱無一郎、戀柱蜜璃，配上惡鬼滅殺四個大字的「刀匠村大扭蛋」。

▲▼「刀匠村大扭蛋」、「鬼殺隊打卡牆」。（圖／主辦提供）

扭蛋後面有整面的「鬼殺隊打卡牆」，而層架上方看去「四大主角&玄彌」準備拔刀的炭治郎、可愛的禰豆子就在這，旁邊還有以刀匠村篇為主視覺的「主視覺打卡牆」，掛著鬼殺隊、九柱日輪刀鍔圖樣的布條超好拍。扭蛋機旁有著「香奈乎擲硬幣」，選擇困難就能到這裡擲硬幣。

▲禰豆子化身「Q版抱枕」超萌。（圖／主辦提供）

周邊方面，台中限定福袋有鬼殺隊肩背包、炭治郎&禰豆子磁鐵、四大主角門簾、質感包裝袋，十分豐富。而禰豆子化身「Q版抱枕」超萌，還有炭治郎、善逸、伊之助，共4個角色等抱回家，盲抽「炫彩徽章」推出九柱款式，讓粉絲試手氣。

▲▼日本動漫《鬼滅之刃》快閃店多款周邊等收藏。（圖／主辦提供）

居家必備鬼殺隊黑色毛毯，印有九柱日輪刀鍔圖樣，還有四大主角與各自形象物的藍色款。「環保冷飲杯」寫著惡鬼滅殺，以刀柄作為吸管的蓋子，殺氣十足。此外還有「室內造型香氛卡」、「掛軸」、「木杯墊」、「無框畫」等，讓粉絲荷包君準備失守收藏。

《鬼滅之刃》快閃店

展覽日期：2024年8月2日～2024年10月13日

展覽地點：台中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街A2

展覽地址：台中市中區台灣大道一段1段1號

時間：平日11:00~20:00、例假日10:30~20:30