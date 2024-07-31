黃春明愛子黃國峻代表作重新出版　生前著作「度外」、「水門洞口」看見現代人生存困境

▲已故作家黃國峻代表作「度外」、「水門的洞口」絕版多年，近期出版社決定推出週年紀念版。（圖／擷取自「聯合文學」臉書粉絲團）



文／中央社

已故作家黃國峻代表作「度外」、「水門的洞口」絕版多年，出版社近期重新出版這兩本書，聯合文學總編輯周昭翡表示，兩本小說哲學純度極高，可說為當前躁動社會提供靜下心來的機會。

黃國峻是作家黃春明之子，1971年出生，2003年過世，享年32歲，不過他生前勤於創作，成績斐然，曾獲聯合文學小說新人獎。2000年出版「度外」，集結他自1997年以來創作的短篇小說；2003年的長篇小說「水門的洞口」雖未完成，但出版以來備受名家肯定。 周昭翡接受中央社記者電話訪問表示，這兩本書可說是黃國峻的代表作，近年簡體版在中國大陸仍持續發行，頗受讀者喜愛，但台灣市面上已經找不到書，許多讀者常向出版社詢問，於是出版社決定推出「度外」25週年紀念版，以及「水門的洞口」20週年紀念版。

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「度外」收錄11篇作品，黃國峻從習以為常的用語抽離片段成為篇名，如張皇「失措」、「面壁」思過、「觸景」生情、置之「度外」，留下純粹的狀態，擴大無限想像空間。 「水門的洞口」則建構一個平凡的男人「林建銘」，透過他的成長過程，深刻描寫現代人的困頓，讓讀者沉浸人物錯綜複雜的關係，也在角色身上看見自己的縮影。

周昭翡特別談到黃國峻生前接受訪問時，曾描述自己的寫作狀態，就好像過一條溪流時，會看到大大小小的石頭分布，跟著東一步西一步踩著石頭過河，感覺像跳舞一樣。 黃國峻說：「我並不是走在平坦的道路，我也不是要利用這樣的空間走到某個創作目標，我只是要在石頭上跳舞，我覺得我的舞蹈純粹只是對空間的一種詠嘆。」這段訪問文字同時收錄在「水門的洞口」一書。 周昭翡表示，黃國峻作品哲學純度很高，2000年看到時覺得很驚豔，20年後看來也仍然覺得發人深省，雖然必須花更多時間靜下心來閱讀，但在人心浮動的現代，更值得細細品味。